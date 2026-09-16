El PNV ve "imposible" una resolución conjunta en la Eurocámara sobre la crisis migratoria de Ceuta

16/09/2026 La eurdiputada, Oihane Agirregoitia, interviente en la Eurocámara POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO PNV

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La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha asegurado que es "imposible, ahora mismo" una resolución conjunta en el Parlamento Europeo sobre la crisis migratoria de Ceuta y ha pronosticado "un voto muy dividido hasta el último momento". Además, ha pedido desplegar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo e impedir que la extrema derecha siga "jugando" con la situación y "generando miedo".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Agirregoitia ha afirmado que ve "difícil" que este jueves se produzca un acuerdo en Estrasburgo sobre la crisis en Ceuta porque "las posturas están muy separadas", en lo que "tiene que ver con el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo o con una extrema derecha que lleva a los debates, como siempre, buscar culpables, señalar con el dedo de una forma un tanto irracional y visceral y con líneas que no favorecen nada la convivencia de una sociedad".

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"Resolución conjunta es imposible que haya ahora mismo; hay resoluciones que han presentado cada uno de los grupos, se pueden presentar enmiendas y se va a estar analizando hasta el último momento las distintas enmiendas que pueda haber", ha añadido.

La eurodiputada jeltzale ha pronosticado "un voto muy dividido hasta el último momento". "Es una pena que las fuerzas centrales de un proyecto proeuropeo no seamos capaces, en este momento, de defender los pasos que se han venido dando", ha lamentado.

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Oihane Agirregoitia cree que debe haber "una llamada de atención" a la necesidad de "no dejar jugar a la extrema derecha ni la extrema izquierda" e impedir que "movimientos populistas y extremistas" lleven "a su terreno" debates que" son necesarios abordar desde la serenidad, desde la centralidad, desde la transparencia, compartiendo la información que se tiene y sin jugar a dobles juegos por mesas traseras".

CARTA DE MARRUECOS

La eurodiputada ha mostrado su sorpresa por la carta dirigida por Marruecos a los eurodiputados en la que negó "cualquier responsabilidad" ante la crisis migratoria en Ceuta y aseguró que aceptará la vuelta a todos los menores que entraron desde el país. "Si esto es así, hágase", ha dicho Agirregoitia.

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Según ha manifestado "los debates que se están dando en otras cámaras parlamentarias no reflejan lo mismo". "De hecho en el estado español lo que se está hablando muchísimo es del reparto de esos menores", ha indicado.

Agirregoitia ha pedido "claridad y transparencia" porque "hay muchísimas lagunas en todo lo que ha sucedido en Ceuta, que es gravísimo sin duda", y ha recordado que "han muerto personas" y "todavía hay menores y personas que siguen en Ceuta en condiciones indignas".

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"Defendemos, claridad. Queremos saber qué está pasando, qué conversaciones está habiendo entre el gobierno de Marruecos y entre el gobierno español y, si realmente se está dispuesto a readmitir a todas las personas, incluidos los menores no acompañados que pasaron a Ceuta por qué se está tardando tanto en ello", ha reclamado.

La eurodiputada jeltzale ha asegurado que, pese a las responsabilidades sobre lo sucedido "por parte del gobierno de Rabat, por parte del gobierno español y por parte de la propia Unión Europea cuando sucedieron los hechos", hubo estados miembros que "claramente no respondieron adecuadamente". "Se cuestionó el espacio Schengen y todavía ayer Italia anunciaba de nuevo que iba a prolongar esos controles fronterizos", ha precisado.

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PACTO MIGRATORIO

Ante la situación en Ceuta, ha considerado necesario aplicar el Pacto Migratorio Europeo, "que no es perfecto" y tiene "elementos que no nos gustan, sobre todo desde el punto de vista humanitario". "Debe aplicarse, debe desplegarse y debe hacerse con la celeridad que procede, y más en un caso como este", ha apuntado.

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En su opinión, "es hora de que se hable con transparencia" ante "informaciones, imágenes e 'inputs' (...) con muchísimas lagunas". Ha advertido, de que no se puede obviar que "que los que han llegado a la ciudad de Ceuta son personas y que los que viven en la ciudad de Ceuta son personas que también se sienten vulnerables e indefensas ante la situación que les está tocando vivir".

Oihane Agirregoitia ha apuntado que el Pacto de Migración y Asilo está basado "en un principio de estabilidad, de solidaridad y de defensa y de protección de las fronteras europeas" por lo que ha pedido que "todos esos procesos y procedimientos que se aprobaron" se desplieguen en este caso "con la agilidad que sea necesaria, basados en el orden y el humanismo".

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A su juicio, no se debe dejar a la extrema derecha "seguir jugando con este tema, generando miedo, generando inseguridad y haciéndose con un debate que no aporta nada a la convivencia, en este caso, y a las necesidades de la propia Unión Europea".