El alcalde de Oviedo expresa ahora su rechazo a la agresión a dos personas en las fiestas

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(Actualiza la NA3260 con la reacción de las dos personas agredidas al comunicado del alcalde)

Oviedo, 16 sep (EFE).- El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha expresado este miércoles su "rechazo" a la agresión registrada la madrugada del pasado viernes en las fiestas de San Mateo y ha trasladado su apoyo "en lo personal" a las dos víctimas y a sus familias.

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Canteli ha remitido esta declaración a los medios de comunicación tras la polémica surgida a raíz de que el pasado domingo se refiriera a la agresión como una "anécdota" y dijera que los agresores son "chavales jóvenes" y que no creía que fueran "tan mala gente".

La declaración del regidor ha llegado poco después de que las dos víctimas, los exmilitantes de Podemos Rubén Rosón y Jorge Fernández, hayan comparecido hoy ante la sede del PP de Asturias para exigir a los dirigentes del partido que censuraran las palabras de Canteli en relación con la paliza perpetrada por un grupo de ocho jóvenes al grito de "viva España".

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La agresión se produjo después de que los jóvenes intentaran vandalizar una caseta de las fiestas de San Mateo adornada con una bandera arcoíris y una pancarta antirracista gestionada por la Asamblea Moza d'Asturies (AMA), a la que pertenecen los dos activistas de izquierda.

En la declaración difundida hoy, tres días después de sus polémicas declaraciones, el alcalde ha condenado "de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza".

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"Ni en la calle ni en un campo de fútbol ni en el ámbito privado. La violencia nunca puede ser una forma de defender unas ideas o de enfrentarse a quien piensa de manera diferente", ha expresado Canteli.

Poco después de la difusión del comunicado del regidor, Rosón y Fernández han criticado que el alcalde no se haya retractado de sus primeras palabras sobre la agresión y han considerado que "no vale esconderse ahora detrás de un comunicado leído, redactado por el equipo de comunicación de Canteli, a puerta cerrada y sin comparecencia pública ni preguntas".

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AMA mantiene la convocatoria de una concentración a las 19:00 horas del próximo sábado en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, después de la que tuvo lugar una semana antes en la plaza de la Catedral de Oviedo y que congregó a miles de personas. EFE