Carme Portaceli inaugura la temporada de la Comédie-Française en París con 'Las criadas'

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Barcelona, 16 sep (EFE).- La directora Carme Portaceli estrenará este jueves en el Théâtre de l'Athénée de París la obra 'Les Bonnes' (Las criadas), un montaje que, posteriormente, se incorporará al repertorio de la Comédie-Française y con el que inaugurará la temporada 2026-2027 de esta institución, una de las más prestigiosas de Francia.

'Les Bonnes' (Las criadas), cuyas entradas están prácticamente agotadas, se representará en la Salle Richelieu, según ha informado este miércoles el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde Portaceli cumple su última temporada como directora antes de pasar el relevo a Josep Maria Mestres.

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El montaje se estrenará mañana en el Théâtre de l'Athénée, donde Louis Jouvet presentó por primera vez la obra en 1947, con la presencia del mismo autor, Jean Genet.

Está previsto que el espectáculo esté en cartel hasta el día 25 de octubre y, posteriormente, se ofrecerá en la Salle Richelieu de la Comédie-Française, la sede histórica de la institución, coincidiendo con su reapertura tras una reforma técnica.

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El estreno en la Comédie-Française, referente de la escena europea e internacional, supone un "reconocimiento" a la trayectoria de la valenciana Carme Portaceli y a su proyección, según remarcan los responsables del TNC.

Durante esta temporada, Carme Portaceli compaginará sus proyectos artísticos personales con su última temporada como directora artística del TNC, en un período de "convivencia y traspaso con la nueva dirección artística del teatro". EFE

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