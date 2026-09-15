Tolón sería "la mejor candidata" a la Alcaldía de Toledo, según la Ejecutiva del PSOE

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Toledo, 15 sep (EFE).- La Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo ha considerado que la exalcaldesa de Toledo y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sería "la mejor candidata" a la Alcaldía de la capital castellanomanchega.

De este modo se ha pronunciado la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, a preguntas de los periodistas este martes antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo.

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"Para nosotros la mejor candidata es quien ha sido alcaldesa de esta ciudad", ha asegurado García Élez, quien ha añadido que está "muy bien valorada", que "ganó las elecciones" y que está "cogiendo mucha fuerza como ministra".

La dirigente socialista ha insistido en que es "la mejor candidata", pero "es algo que tiene que decidir ella a título personal".

Preguntada también por la posibilidad de que las elecciones generales se adelantaran y celebraran antes que las autonómicas y municipales, García Élez ha afirmado que le gustaría que "no coincidieran" unas y otras porque "nos estamos jugando mucho, muchas alcaldías" y ha defendido que no haya "un gran domingo" electoral para evitar que pueda haber "contaminación".

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Respecto a la reunión de la Comisión Ejecutiva provincial, ha dicho que es el "pistoletazo de salida" para este inicio de curso político, en el que las elecciones de 2027 marcarán "mucho" el calendario de trabajo.

Ha dicho que el PSOE lleva "meses" trabajando para confeccionar "las mejores listas", con el objetivo de contar con "un partido fuerte" y de "recuperar poder territorial", revalidando las alcaldías en los municipios donde ya gobierna y ganando en los municipios en los que no las tiene.

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García Élez ha avanzado que el Comité Provincial del PSOE se celebrará en las últimas semanas de septiembre o en la primera de octubre "a más tardar". EFE