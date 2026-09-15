Espana agencias

Tolón sería "la mejor candidata" a la Alcaldía de Toledo, según la Ejecutiva del PSOE

Guardar

Toledo, 15 sep (EFE).- La Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo ha considerado que la exalcaldesa de Toledo y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sería "la mejor candidata" a la Alcaldía de la capital castellanomanchega.

De este modo se ha pronunciado la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, a preguntas de los periodistas este martes antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo.

PUBLICIDAD

"Para nosotros la mejor candidata es quien ha sido alcaldesa de esta ciudad", ha asegurado García Élez, quien ha añadido que está "muy bien valorada", que "ganó las elecciones" y que está "cogiendo mucha fuerza como ministra".

La dirigente socialista ha insistido en que es "la mejor candidata", pero "es algo que tiene que decidir ella a título personal".

Preguntada también por la posibilidad de que las elecciones generales se adelantaran y celebraran antes que las autonómicas y municipales, García Élez ha afirmado que le gustaría que "no coincidieran" unas y otras porque "nos estamos jugando mucho, muchas alcaldías" y ha defendido que no haya "un gran domingo" electoral para evitar que pueda haber "contaminación".

PUBLICIDAD

Respecto a la reunión de la Comisión Ejecutiva provincial, ha dicho que es el "pistoletazo de salida" para este inicio de curso político, en el que las elecciones de 2027 marcarán "mucho" el calendario de trabajo.

Ha dicho que el PSOE lleva "meses" trabajando para confeccionar "las mejores listas", con el objetivo de contar con "un partido fuerte" y de "recuperar poder territorial", revalidando las alcaldías en los municipios donde ya gobierna y ganando en los municipios en los que no las tiene.

García Élez ha avanzado que el Comité Provincial del PSOE se celebrará en las últimas semanas de septiembre o en la primera de octubre "a más tardar". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El príncipe Guillermo decide irse a un pueblo remoto durante la celebración del cumpleaños de su hermano, el príncipe Harry

A pesar de la vuelta del hijo menor del rey Carlos III a suelo británico, no se ha incluido en su agenda ningún espacio para el reencuentro

El príncipe Guillermo decide irse a un pueblo remoto durante la celebración del cumpleaños de su hermano, el príncipe Harry

Una española da a luz en un hospital de Estados Unidos y comparte la factura: “Cada noche que estuvo el bebé fueron 1.700 euros”

Una joven muestra en TikTok los costes de dar a luz en un hospital estadounidense, donde se debe pagar a cada especialista por separado

Una española da a luz en un hospital de Estados Unidos y comparte la factura: “Cada noche que estuvo el bebé fueron 1.700 euros”

El Airbus ruso que nadie puede tocar: lleva cuatro años y medio varado en Ginebra por las sanciones a Rusia y acumula una deuda de 1.735.128 millones de euros

La aeronave llegó al aeropuerto suizo para hacer una escala de una hora, en el momento en el que se implantaron las sanciones europeas a Rusia

El Airbus ruso que nadie puede tocar: lleva cuatro años y medio varado en Ginebra por las sanciones a Rusia y acumula una deuda de 1.735.128 millones de euros

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

El modelo galo impone plazos, revisión del Consejo de Estado y la prohibición de generar apatridia

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Los cómicos que Georgina Rodríguez verá participar en ‘LOL: Si te ríes, pierdes’: Lalachus, Xuso Jones y la tercera oportunidad de Yolanda Ramos

La empresaria compartirá espacio con Antonio Resines en la tercera temporada del programa de Prime Video

Los cómicos que Georgina Rodríguez verá participar en ‘LOL: Si te ríes, pierdes’: Lalachus, Xuso Jones y la tercera oportunidad de Yolanda Ramos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

Marruecos promete a los eurodiputados “readmitir a todas las personas afectadas” por la crisis en Ceuta justo antes del debate en el Parlamento Europeo

Bruselas exige al Gobierno una solución urgente para la crisis migratoria en Ceuta: “Aquellos que entraron ilegalmente deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Feijóo propone retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves como violaciones, asesinatos o abusos sexuales

ECONOMÍA

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

DEPORTES

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”

El arma de doble filo que supone jugar la final de la Champions en tu estadio: el fantasma que amenaza a FC Barcelona y Atlético de Madrid

El FC Barcelona deja de lado a Rodri y ya tiene su favorito para el Balón de Oro: “El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”