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Robles se muestra dispuesta a acudir a la Comisión de Secretos Oficiales con la directora del CNI para hablar de Ceuta

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha trasladado este martes su disposición de acudir a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso acompañada por la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta.

Así lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Senado, requerida por el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, que le ha pedido que Casteleiro comparezca en ese órgano porque "quedan muchos informes por conocer" respecto a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma el 30 de julio.

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"Mire, por lo que a mí respecta, y por parte de la directora del CNI (Casteleiro), vamos en cualquier momento a la Comisión", le ha comunicado la ministra de Defensa.

Posteriormente, ante los medios de comunicación en el pasillo de la Cámara Alta, Robles ha incidido en que la directora de los servicios de inteligencia "no tiene ningún obstáculo" para acudir a la Comisión de Secretos Oficiales y, "es más", cree que "tiene especial interés" en hacerlo. "En el momento en el que se le pida no tiene ningún obstáculo", ha incidido.

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La titular de la cartera de Defensa ha recordado que su departamento atiende la llamada anual de la Comisión para abordar los gastos reservados y ha afirmado que "le gustaría que se cumpliera la ley" e "ir cada seis meses", también en el caso de la directora del CNI. "Pero eso no depende de nosotras, que nos lo pidan, que nos convoquen y vamos, vamos tranquilamente", ha abundado.

EL PP PIDE SU DIMISIÓN

Durante su intervención, Martínez-Maíllo ha pedido a Robles su dimisión o, en su defecto, que "contribuya a desenmascarar al Gobierno de la mentira y de la incapacidad" y su gestión de la crisis de Ceuta.

"Ha llegado la hora de la verdad, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede agradar a (el presidente, Pedro) Sánchez y agradar a España", ha dicho el senador, urgiéndole a "elegir" ya que "predica que es una mujer de Estado".

Martínez-Maíllo también ha interrogado a Robles sobre su relación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después del choque de versiones entre ambos miembros del Ejecutivo a cuenta de los avisos previos del CNI sobre un "salto" a Ceuta.

El ministro ha sostenido que no hubo ningún informe que permitiera prever los sucesos del 30 de julio, en contra de la postura defendida por Robles, que ha mantenido en todo momento que la inteligencia española advirtió. Los documentos desclasificados sobre la entrada masiva muestran que el CNI advirtió sobre un "salto" a la Delegación del Gobierno en Ceuta vía WhatsApp.

El senador cree "un problema" la "guerra interna" en el seno del Gobierno y cree que "repercute" en la gestión de la crisis. "Y no es un problema solo de incompetencia, sino de profunda negligencia", ha rematado el 'popular'.

De su lado, Robles ha afeado al 'popular' que "no se cansen de darle consejos" si "saben que no les hace ningún caso" y ha centrado su intervención en trasladar su "cariño, solidaridad y orgullo" al pueblo de Ceuta, que "representa la mejor España".

Asimismo, ha manifestado su "orgullo" por todos los servidores públicos, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en Ceuta "con entrega", y ha reclamado al PP que "los pongan en valor y los respeten".

Además, ha recriminado al PP que identifique "ir en contra de las instituciones" con "ir en contra del Gobierno". "Vamos a ser serios y tener sentido de Estado", ha pedido a los 'populares'.

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EuropaPress

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