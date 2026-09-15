Espana agencias

Mompó y Pradas comparecerán el 28 de septiembre ante la comisión de la dana del Congreso

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y la exconsejera de Justicia e Interior, encargada de Emergencias, Salomé Pradas, comparecerán el próximo 28 de septiembre ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha acordado la mesa de la citada comisión investigadora, el órgano que se encarga de establecer el plan de trabajo y las comparecencias, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

PUBLICIDAD

Los citados acudirán por segunda vez ante dicha comisión: Mompó lo hará a las 11.00 de la mañana y Pradas a las 15.30.

En su primera comparecencia, en noviembre de 2025, Mompó señaló que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, faltó información para poder tomar las decisiones adecuadas y que frente a la "mayor catástrofe" de la historia de España no hubo una "respuesta nacional".

PUBLICIDAD

Por su parte, Pradas, en diciembre de 2025, se acogió en un inicio a su derecho a no declarar, pero acabó realizando precisiones terminológicas o competenciales y defendiéndose de las críticas de los diputados.

Reconoció "fallos", pero aseguró que estuvo "al pie del cañón institucional y dando la cara".

Ambos forman parte de la nueva ronda de consultas de la comisión, que se iniciará el próximo 21 de septiembre con las comparecencias de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias de la comunidad, ambos en el cargo durante la catástrofe que causó la muerte de 231 personas.

Mazón, que continúa siendo diputado del Partido Popular y que ha sido convocado para las 11.00 del próximo 21 de septiembre, ya se personó en la Cámara baja en noviembre de 2025.

Argüeso, uno de los dos imputados -junto a Pradas-, en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia, fue llamado a declarar ante esta comisión en el Congreso el pasado enero pero excusó entonces su comparecencia alegando que estaba de baja médica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Máxima de Holanda firma su look más discreto en el Prinsjesdag 2026: blusa negra, su falda blanca favorita y un tocado sobrio

La monarca, conocida por sus estilismos coloridos y extravagantes, ha cedido el protagonismo en el Día del Príncipe

La reina Máxima de Holanda firma su look más discreto en el Prinsjesdag 2026: blusa negra, su falda blanca favorita y un tocado sobrio

Retiran después de 26 días un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculizaba la A-381 en Cádiz

Una empresa de Algeciras se despliega en el kilómetro 61 para retirar el marisco descompuesto y desbloquear la autovía

Retiran después de 26 días un camión calcinado con toneladas de pulpo podrido que obstaculizaba la A-381 en Cádiz

Todo lo que se sabe del funeral de Astrid de Noruega: de la fecha concreta al protocolo de luto que ha establecido el rey Haakon VIII

La princesa falleció el pasado 11 de septiembre a los 94 años y tan solo dos semanas después que su hermano Harald V

Todo lo que se sabe del funeral de Astrid de Noruega: de la fecha concreta al protocolo de luto que ha establecido el rey Haakon VIII

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Tras la decisión de Italia de prorrogar otros 15 días sus controles a personas procedentes de España, el Gobierno español ha reinstaurado sus propios controles para los viajeros

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

El 82% de los altos ejecutivos cree que la inteligencia artificial está acelerando el ascenso de los jóvenes, mientras el 95% de los que tienen entre 21 y 29 años espera llegar a la alta dirección antes de la treintena

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Schengen seguirá suspendido entre España e Italia todo septiembre: ambos países prorrogan los controles fronterizos hasta (mínimo) el 8 de octubre

Feijóo propone retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves como violaciones, asesinatos o abusos sexuales

El patrullero ‘Tagomago’ de la Armada termina su misión en el estrecho de Gibraltar tras monitorear tres buques rusos

La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

ECONOMÍA

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

La Generación Z quiere mandar antes de los 30 y la IA va a acelerar su llegada a los puestos directivos

Virginia López, abogada laboralista: “Se puede cambiar la legislación para que la jornada partida deje de ser la opción barata y cómoda”

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

DEPORTES

La maldición de la Champions para los estadios españoles: hace 70 años que un equipo de LaLiga no gana la Copa de Europa en España

La maldición de la Champions para los estadios españoles: hace 70 años que un equipo de LaLiga no gana la Copa de Europa en España

El FC Barcelona deja de lado a Rodri y ya tiene su favorito para el Balón de Oro: “El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El Gran Premio de España en Madrid tardará en amortizarse entre “cuatro y cinco años”, según un experto en economía