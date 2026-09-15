Mompó y Pradas comparecerán el 28 de septiembre ante la comisión de la dana del Congreso

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Madrid, 15 sep (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y la exconsejera de Justicia e Interior, encargada de Emergencias, Salomé Pradas, comparecerán el próximo 28 de septiembre ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha acordado la mesa de la citada comisión investigadora, el órgano que se encarga de establecer el plan de trabajo y las comparecencias, según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.

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Los citados acudirán por segunda vez ante dicha comisión: Mompó lo hará a las 11.00 de la mañana y Pradas a las 15.30.

En su primera comparecencia, en noviembre de 2025, Mompó señaló que el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, faltó información para poder tomar las decisiones adecuadas y que frente a la "mayor catástrofe" de la historia de España no hubo una "respuesta nacional".

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Por su parte, Pradas, en diciembre de 2025, se acogió en un inicio a su derecho a no declarar, pero acabó realizando precisiones terminológicas o competenciales y defendiéndose de las críticas de los diputados.

Reconoció "fallos", pero aseguró que estuvo "al pie del cañón institucional y dando la cara".

Ambos forman parte de la nueva ronda de consultas de la comisión, que se iniciará el próximo 21 de septiembre con las comparecencias de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias de la comunidad, ambos en el cargo durante la catástrofe que causó la muerte de 231 personas.

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Mazón, que continúa siendo diputado del Partido Popular y que ha sido convocado para las 11.00 del próximo 21 de septiembre, ya se personó en la Cámara baja en noviembre de 2025.

Argüeso, uno de los dos imputados -junto a Pradas-, en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia, fue llamado a declarar ante esta comisión en el Congreso el pasado enero pero excusó entonces su comparecencia alegando que estaba de baja médica. EFE

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