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Mariona Ortiz: "Hemos mantenido un gran núcleo de jugadoras y es algo que tenemos a favor"

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Madrid, 15 sep (EFE).- Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza e integrante de la selección española que ganó el bronce en el reciente Mundial de Berlín, dijo este martes que su equipo tiene un punto "a favor" para afrontar esta temporada al mantener el "gran núcleo de jugadoras".

Tras una temporada histórica a nivel europeo pero con sabor agridulce tras no conseguir el título de la liga ante el Valencia Basket, la base catalana confió en el grueso de jugadoras que continuarán vistiendo los colores del Zaragoza para aspirar a todo en esta campaña.

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"Yo creo que es muy importante el hecho de que hemos podido mantener a ocho jugadoras, entonces yo creo que parte del trabajo pues ya viene hecho y será mucho más fácil coger hábitos y acoplar a las demás. Eso es un tiempo, puede ser más o menos, pero yo creo que todas las jugadoras vienen con muchas ganas, saben de dónde vienen y están preparadas para luchar", afirmó Ortiz antes de la presentación de la Liga Femenina Endesa en la sede de la compañía en Madrid.

Pese a que la competición se iniciará el 3 de octubre, el fin de semana previo disputarán las semifinales de la Supercopa LF Endesa en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (Madrid) ante el Valencia Basket, nuevo equipo de su excompañera Helena Pueyo.

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"La incorporación de Helena Pueyo tendrá su punto emocional. Estoy con muchas ganas ya de empezar todo esto, de empezar a luchar por el primer título de la temporada. Ilusionada con la plantilla, porque hemos mantenido un gran núcleo de jugadores y es algo que tenemos a favor. A ver cómo se acoplan las demás, pero espero un año muy positivo", comentó.

Asimismo, remarcó la subida de nivel de la competición con nuevos equipos, como el Azulmarino Mallorca, recién ascendido, síntoma de que el baloncesto femenino "está creciendo".

También aplaudió la iniciativa de presentar ambas ligas, la masculina y femenina, en un evento único este martes en Madrid: "Me parece muy bien. Me parece que eso da más visibilidad a las dos ligas. Es una apuesta positiva e inclusiva".

 Medalla con España

Tras conseguir el bronce en el Mundial de Berlín, subrayó la felicidad que siente tras el logro, una vez de vuelta en España.

"Aún no lo hemos podido asimilar, creo, porque llegamos ayer a las 15:00 y cada una ha tenido compromisos. Hoy aquí. Pero de primeras mucha felicidad", narró.

Por último, deseó muchos éxitos a las nuevas generaciones del baloncesto femenino español, las cuales están sobradas de "aura".

"Las generaciones que vienen lo hacen con muchas ganas, vienen con muchísimo talento y creo que se nota. Además, ahora que está muy de moda, tienen muchísima aura. Creo que es bueno que haya mucha gente que se siga sumando. Que así sea, porque yo creo que van a dar muchísimas alegrías", comentó. EFE

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