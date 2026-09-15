Luz verde a la botadura el viernes del nuevo buque de salvamento y rescate de la Armada

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Madrid, 15 sep (EFE).- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha presidido este martes el acto con el que se da luz verde a la botadura, el viernes, de nuevo buque de salvamento y rescate de la Armada, el 'Poseidón', que sustituirá al 'Neptuno" y reforzará las capacidades de intervención subacuática.

Valcarce ha firmado en el Ministerio de Defensa la puesta a flote de este buque de acción marítima de intervención subacuática (BAM-IS), A-21 'Poseidón', un documento suscrito también por el director general de Armamento y Material, el almirante Aniceto Rosique, en representación del Ministerio de Defensa, y por el director de Operaciones y Negocios de Navantia, Gonzalo Mateo-Guerrero Alcázar.

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Según informa Defensa, Valcarce ha destacado la relevancia de un programa que está asociado a la entrada en servicio de los submarinos de la clase S-80 y destinado a sustituir al veterano buque de salvamento y rescate 'Neptuno'.

Valcarce ha explicado el doble objetivo de este programa: proporcionar a la Armada capacidades avanzadas para el cumplimiento de sus misiones y, al mismo tiempo, fortalecer la base industrial y tecnológica de la Defensa.

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El BAM-IS será la principal unidad de la Armada para el apoyo a las operaciones de buceo y una plataforma especializada de salvamento y rescate de submarinos.

Así, tendrá capacidad para localizar e identificar objetos sumergidos, realizar intervenciones y reparaciones subacuáticas, prestar tratamiento hiperbárico y apoyar tanto el adiestramiento como la protección del patrimonio arqueológico sumergido.

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Para ello podrá operar vehículos submarinos de control remoto hasta los 3.000 metros de profundidad y dispondrá de una cubierta de trabajo de más de 400 metros cuadrados.

Además, está concebido para convertirse en el primer buque de la Armada con certificación Moship, lo que le permitirá actuar como buque nodriza en operaciones de salvamento y rescate de submarinos de la OTAN.

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La construcción del 'Poseidón' en el astillero de Navantia en Puerto Real tiene, según Defensa, "un claro efecto tractor" sobre la Bahía de Cádiz.

Y es que con una inversión superior a 221 millones de euros, el programa supone más de 1,3 millones de horas de trabajo y genera alrededor de 1.100 empleos entre puestos directos, industria colaboradora, suministradores y empleo inducido, recalca el Ministerio. EFE

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