La Universidad de La Laguna cancela el programa de movilidad con la de Morelos (México)

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Santa Cruz de Tenerife, 15 sep (EFE).- La Universidad de La Laguna (Tenerife) ha cancelado para el presente curso académico el programa de movilidad internacional que tenía suscrito con la de Morelos (México), donde fue asesinada la estudiante de intercambio canaria Claudia Tacoronte.

Fuentes de la Universidad de La Laguna detallan a EFE que para el primer cuatrimestre no hay previstas movilidades fuera del marco de la Unión Europea, y que para el segundo cuatrimestre hay 13 programadas mediante convenios bilaterales.

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De estas, dos tienen como destino México, concretamente en la Universidad Autónoma de Puebla y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ambas ya han sido visitadas por la institución académica de La Laguna.

También hay programadas para el segundo cuatrimestre dos movilidades mediante prácticas de cooperación fuera del marco comunitario, pero ninguna de ellas en México.

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de La Laguna se recuerda que existe un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo o emergencia de las personas participantes en programas internacionales que está en revisión y que se deberá aprobar en breve.

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En el marco de las movilidades internacionales fuera del ámbito comunitario, la Universidad de La Laguna recibirá a 44 estudiantes procedentes de 18 países de África y América Latina.

En este primer cuatrimestre recibirá a 715 estudiantes de movilidad, entre alumnado SICUE (movilidad nacional), Erasmus+ y participantes en distintos programas de movilidad extracomunitaria. EFE

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