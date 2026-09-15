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La AN concluye la investigación al empresario que financió a 'Alvise' y le deja al borde del juicio por presunta estafa

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El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha dado un paso más para sentar en el banquillo a Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, al poner fin a la instrucción de la causa sobre la supuesta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Calama declara concluido el sumario y recuerda que Romillo y otras nueve personas fueron procesados en diciembre "por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales, y falsedad de documentos mercantiles" y da diez días a las partes para que comparezcan en la Sala.

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En el auto de procesamiento, recogido por esta agencia de noticias, el magistrado acordó el procesamiento de Romillo y de otras nueve personas por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024, imponiendo a todos ellos una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros.

Fue el pasado 7 de noviembre cuando el juez Calama envió a prisión provisional sin fianza a Romillo al apreciar riesgo de fuga, una decisión confirmada por la Sala de lo Penal semanas después

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El magistrado, que aprecia la comisión de delitos masa de estafa y organización criminal, abrió además una pieza separada por un delito de blanqueo de capitales. Según el juez, Romillo, "movido por un ánimo de lucro ilícito, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo".

Dicha organización estaba presuntamente integrada por el propio Romillo y por el resto de procesados que, "bajo las instrucciones de su líder, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos".

RELOJES, COCHES DE LUJO Y ORO

El objeto de la organización criminal, según el instructor, consistía en la "apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable".

"A través de dicha web se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores. Entre esos productos u obras, como las llamaban, se encontraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, startups, oro y otros metales preciosos", sostuvo el juez.

El magistrado explicó que los inversores, "confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 por ciento, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión". Buena parte de los afectados forman parte del procedimiento bajo la dirección letrada de los abogados Emilia Zaballos y Francisco Jiménez, y del despacho Aránguez Abogados.

Romillo, señaló el juez, "ejercía un control directo sobre las operaciones, coordinando la captación de fondos, la manipulación de la información ofrecida en la plataforma y la distribución de los beneficios ilícitos entre los integrantes de la organización".

Como consecuencia de estas actuaciones, indicó el auto, 3.062 inversores resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Para conseguir su objetivo, Romillo disponía de diferentes canales de comunicación como TikTok o YouTube a través de los cuales realizaba vídeos relacionados con productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. El juez destaca que, dentro de su estrategia de marketing, también organizaba eventos multitudinarios con presencia de personajes conocidos como 'Alvise' Pérez.

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EuropaPress

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