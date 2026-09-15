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Inter Miami, con debut del 'Kily' González, busca el primer título ante Cruz Azul en racha

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Miami (EE. UU.), 15 sep (EFE).- El Inter Miami, que vivirá el debut del técnico argentino Cristian 'Kily' González, buscará este miércoles darse la primera alegría del año cuando se enfrenten al Cruz Azul en la Campeones Cup, un título que enfrenta al vencedor de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

El partido del equipo de Lionel Messi, que se disputará en el Nu Stadium de Miami a partir de las 20.00 hora local (00.00 del jueves GMT), marcará la incorporación oficial del técnico argentino, una vez solventados sus problemas burocráticos con la visa.

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El exjugador de Boca Juniors, Rosario Central, Zaragoza, Valencia o Inter de Milán será el tercer inquilino del banquillo del Inter Miami en lo que va de temporada, después de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos, lo que constata el delicado momento que atraviesa el equipo que Messi lidera sobre el campo.

El escenario ha cambiado radicalmente con respecto a la alegría que desbordaba el vestuario y la afición tras conquistar la MLS Cup el pasado diciembre, la primera en la corta historia del Inter Miami, y que le concedió derecho a disputar la Campeones Cup.

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Nueve meses después, 'Las Garzas' están cada vez más cerca de firmar su primer año en blanco desde 2022, cuando Messi aún jugaba en el Paris Saint-Germain. Eliminadas en octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf -el principal objetivo de la temporada-, en la primera fase de la Leagues Cup, y a nueve puntos del líder de la Conferencia Este de la MLS, la Campeones Cup es el mayor atajo para levantar un título en 2026.

La crisis de resultados es notable desde la vuelta del Mundial, en el que Messi rozó la gloria con Argentina, al caer en la final contra España en la prórroga (1-0). El Inter Miami apenas ha ganado cuatro de los últimos trece partidos y ha empatado los tres encuentros más recientes.

Una plaga de lesiones no ha ayudado, pero no es suficiente para justificar la sangría defensiva que sigue padeciendo el cuadro rosa a pesar de la llegada de Casemiro, con una portería a cero en los trece encuentros desde el parón.

Esta dinámica contrasta con la del Cruz Azul, que viene de ganar sus tres últimos partidos, incluido un triunfo por 4-3 el pasado fin de semana para romper el invicto del América en la Liga MX.

'La Máquina' es cuarta del campeonato doméstico con 15 puntos, pero con la tranquilidad de haber levantado dos trofeos en lo que va de año. En mayo llegó el Clausura tras derrotar al UNAM Pumas, y dos meses después, en julio, le siguió el Campeón de Campeones frente al Toluca, lo que le aseguró ser el rival este miércoles del Inter Miami.

En Miami tratará de mantener la buena racha de los equipos mexicanos en este torneo, que se disputa anualmente en el estadio del vigente campeón de la MLS. La última vez que el trofeo no viajó a México fue en 2022.

El encuentro, además, evocará el choque que ambos equipos vivieron en julio de 2023, durante la primera fase de la Leagues Cup, y que supuso el debut oficial de Messi con la camiseta del Inter Miami.

Precisamente ese partido se decidió en el descuento con un gol de tiro libre directo del argentino, que a sus 39 años aspira a levantar su cuarto título con 'Las Garzas'.

- Alineaciones probables:

Inter Miami: Dayne St.Clair; Ian Fray, Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Felipe Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Casemiro, Telasco Segovia; Lionel Messi y German Berterame. Entrenador: Kily González (ARG).

Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Omar Campos; José Paradela, Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Gabriel Fernández y Nicolas Ibáñez. Entrenador: Joel Huiqui.

Árbitro: Por confirmar.

Estadio: Nu Stadium de Miami.

Hora: 20.00 hora local (00.00 del jueves GMT). EFE

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