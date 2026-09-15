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Hacienda está "trabajando" la posibilidad de rebajar el IVA cultural, dice Arcadi España

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Madrid, 15 sep (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este martes que el Gobierno está “trabajando y estudiando” la posibilidad de rebajar el IVA al sector del arte tal y como permite la UE desde 2022.

“Lo estamos trabajando, estudiando para transponer cuanto antes esa directiva” que garantice la competitividad del sector, “pero también la coherencia de todo el sistema tributario”, ha respondido España en la sesión de control al Gobierno del Senado.

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La transposición de la directiva europea que permite la rebaja del IVA de las transacciones en el mercado del arte es una reivindicación de galeristas y artistas que han visto cómo países como Francia, Italia o Portugal aplican un IVA reducido de entre el 5 y el 8 %, mientras que España lo mantiene en el 21%.

En su repuesta a la senadora María Dolores Etxano, del PNV, el ministro ha asegurado que comparte la importancia del sector cultural y de las galerías de arte “como un vehículo fundamental de difusión, promoción e internacionalización de nuestra cultura”.

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Pero ha señalado que “también tiene que ir acompasado por un margen fiscal adecuado”.

“Yo creo que eso es un objetivo y tenemos que garantizar la correcta adaptación en el ordenamiento de esta directiva y al mismo tiempo preservar la coherencia y eficiencia del sistema tributario”, ha asegurado.

A lo largo de los últimos años, los artistas y galeristas han reclamado insistentemente al Gobierno la rebaja del IVA según los consejos de la UE, una reclamación que les ha llevado a firmar manifiestos, protestas e incluso una huelga.

En respuesta, los ministerios implicados, Hacienda y Cultura, “se han pasado la pelota para no dar una respuesta clara”, han denunciado en reiteradas ocasiones. EFE

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