Felix Gall, segundo en el Giro y tercero en la Vuelta, ficha por Lidl-Trek

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Redacción Deportes, 15 sep (EFE).- El ciclista austriaco Felix Gall, segundo en el Giro y tercero en la Vuelta esta temporada, abandonará la disciplina del equipo francés Decathlon y pasará a formar parte de las filas del conjunto alemán Lidl-Trek a partir de la próxima temporada y, en principio, hasta el final de 2029.

"Con Lidl-Trek empieza un nuevo capítulo en mi carrera como ciclista profesional. Después de años maravillosos y el éxito que ha venido con ellos, es el momento para mí de dar el siguiente paso lógico. Los altos estándares de Lidl-Trek en todos los aspectos del ciclismo moderno se alinean perfectamente con mi propia meta de seguir desarrollándome lo mejor posible. Estoy altamente motivado e inspirado para este camino juntos", declaró el austriaco al que será su nuevo equipo.

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Gall fue campeón del mundo júnior en 2015 y cuenta en su palmarés profesional una victoria de etapa en la Vuelta a Suiza, otra en el Tour de Francia y otra (y la general) de la Vuelta a Burgos, además de sus podios en el Giro y la Vuelta de 2026.

Le acompañará su compatriota Gregor Mühlberger, que compartía equipo con Gall este 2026 en Decathlon tras cinco años en Movistar Team. El contrato de Mühlberger será de dos años, hasta finales de 2028, ya que es cuatro años mayor (32) que Gall (28).

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"Un pequeño sueño se hace realidad. La oportunidad de correr para Lidl-Trek es un gran mensaje, un logro mayor y otro valioso capítulo en mi camino por el ciclismo profesional, que ya dura más de diez años. Estoy encantado y espero hacer una contribución significativa al equipo en los próximos años. Para mí, lo que importa es apoyar a los líderes del equipo en lo más alto y tener la posibilidad de correr para mis propios resultados", apuntó Mühlberger.

"Ambos ciclistas, que no sólo son compañeros de equipo, sino también amigos, traerán una rica experiencia al equipo y son particularmente fuertes en las montañas en las grandes vueltas - como corresponde a sus raíces austriacas", añadió el equipo sobre el movimiento.

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El exciclista Andy Schleck, director de Lidl-Trek, elogió a sus nuevas incorporaciones: "Gregor trae las cualidades que cualquier equipo valora: lealtad, compromiso y la intención de darlo todo por los que están a su alrededor. Felix ha crecido en su rol de líder de la general, desarrollando su consistencia, confianza y habilidad para rendir al más alto nivel. En 2026, ha demostrado que merece estar entre los mejores". EFE