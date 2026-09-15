España sub-21 cerrará en Ibiza ante Rumanía la fase de clasificación para el Europeo 2027

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Ibiza, 15 sep (EFE).- La selección española sub-21 cerrará el próximo 6 de octubre en Ibiza, ante Rumanía, la fase de clasificación para el Europeo de 2027 de fútbol.

Como ha explicado la Real Federación Española de Futbol (RFEF) este martes, el encuentro se disputará en el estadio de Can Misses y aspira a convertirse en una "fiesta del fútbol base" en la isla.

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España lidera el Grupo A con pleno de victorias, siete de siete, y afrontará antes de viajar a Ibiza los partidos ante Finlandia, el 25 de septiembre, y San Marino, el 1 de octubre.

Por este motivo, podría llegar a la cita ibicenca con la clasificación para la fase final, que se disputará en Serbia y Albania, ya asegurada.

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El seleccionador nacional, David Gordo, ha destacado la importancia del encuentro y ha confiado en que Can Misses se llene de niños y niñas.

Gordo ha señalado que se trata de la Selección y que siempre quiere "ganar y dar una buena imagen". En ese sentido, el seleccionador ha señalado que son "un ejemplo a seguir para los jóvenes".

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Durante la presentación del partido en el Ayuntamiento de Ibiza, el alcalde, Rafael Triguero, ha calificado de "auténtico honor" recibir a la sub-21 y ha confiado en un "lleno absoluto" en Can Misses.

Según ha indicado, el encuentro permitirá a la isla contar con referentes deportivos de primer nivel y posicionarse en el mapa a nivel deportivo.

El conseller de Presidencia, Gestión Económica y Deportes del Consell de Ibiza, Salvador Losa, ha destacado que Can Misses es una instalación de "primer nivel" y ha subrayado los valores que transmite el deporte a los jóvenes.

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Por su parte, el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach, ha señalado que el encuentro forma parte de los actos del centenario de la entidad y permitirá que Ibiza tenga protagonismo en un año especial.

La delegación española llegará a la isla el 2 de octubre, tras el partido contra San Marino, para preparar el encuentro ante Rumanía. Tras la presentación, Gordo visitó el CEIP Portal Nou, donde compartió sus experiencias con los alumnos. EFE

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