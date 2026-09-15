El PSOE y sus socios rechazan la ley de Vox para implicar a los militares en la lucha contra la inmigración ilegal

05/09/2026 Varios vehículos militares, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios, según dispone una resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado, consultada por Europa Press. En concreto, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El PSOE y sus principales aliados parlamentarios han rechazado este martes en el Congreso la proposición de ley de Vox para modificar la Ley de Defensa Nacional con el fin de que los militares participen en la lucha contra la inmigración ilegal. El PP ha apoyado la tramitación de la iniciativa, especialmente para asegurar que los militares tengan la consideración de agentes de autoridad y puedan realizar detenciones, si bien considera que el articulado necesita cambios.

El portavoz del PP en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rafael Hernando, ha explicado que su grupo respaldará la propuesta "con el fin de enmendarla", a la vez que ha subrayado que España debe cambiar su sistema frente a la inmigración ilegal para disuadir las entradas y facilitar las expulsiones.

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Hernando ha aprovechado el debate para señalar que en Ceuta "ha existido y existe una invasión consentida e instrumentalizada por Marruecos" y ha afirmado que ciudadanos marroquíes fueron utilizados como "carne de cañón" en una "operación de guerra híbrida" contra la integridad territorial y la soberanía española y contra el sur de la Unión Europea.

EJÉRCITO PERMANENTE EN LAS FRONTERAS DE CEUTA

La ley ha sido defendida en la tribunal por el diputado de Vox José María Sánchez García, quien aboga por modificar el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional para añadir expresamente que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, y más tras la entrada irregular de miles de personas a Ceuta a finales de julio.

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La formación dirigida por Santiago Abascal pretende ampliar una de las funciones de apoyo que ya recoge la norma, sin alterar el resto del catálogo de misiones militares. El objetivo es que los militares puedan intervenir en apoyo de las FCSE en estas situaciones.

En este momento, Sánchez García ha esgrimido que la situación de Ceuta y Melilla constituye un problema "crónico y permanente" por su ubicación geográfica y ha reclamado que ambas ciudades tengan una frontera "defendida por el Ejército" de manera permanente. "Esa permanencia del problema justificaría también una permanencia en la solución", ha apostillado.

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EL PSOE RECHAZA CONVERTIR LA INMIGRACIÓN EN UNA MISIÓN MILITAR

Desde el PSOE, el diputado José Antonio Rodríguez Salas ha anunciado su rechazo a la iniciativa --que se votará este miércoles-- porque la normativa actual "ya contempla" la contribución de los militares a la seguridad y defensa de España, su intervención ante situaciones de grave riesgo y operaciones destinadas a garantizar la soberanía y la independencia del país.

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Rodríguez Salas ha afirmado que, si un Estado extranjero instrumentaliza un flujo migratorio para presionar o desestabilizar a España, el Estado debe responder con sus capacidades diplomáticas, policiales, de inteligencia, económicas, europeas y, cuando corresponda, militares. "Se puede defender el control de las fronteras sin militarizar la política migratoria", ha afirmado, rechazando así que la inmigración irregular se convierta "por definición" en una categoría militar.

Sumar también votará "enfáticamente" en contra de esta modificación de la Ley de la Defensa Nacional. Su parlamentario Txema Guijarro ha calificado la propuesta de "oportunista" y ha criticado que coloque la inmigración "en el mismo espacio normativo que el terrorismo". Además, ha asegurado que una cosa es que un Estado extranjero pueda instrumentalizar movimientos migratorios para ejercer presión "y otra distinta convertir a quienes cruzan una frontera en una amenaza militar".

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LOS GRUPOS MINORITARIOS TAMPOCO APOYAN LA REFORMA

El PNV tampoco apoyará la reforma. El diputado Mikel Legarda ha señalado que las Fuerzas Armadas tienen competencia ante la utilización de movimientos migratorios por agentes externos como actuaciones híbridas, pero considera que su apoyo a las FCSE frente a los movimientos migratorios no requiere ningún cambio legislativo. "No son servicios ni funciones intercambiables", ha indicado sobre las tareas militares y policiales.

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Por su parte, el parlamentario de ERC Francesc-Marc Álvaro ha calificado la proposición de Vox de "oportunista, populista y demagógica", ha afirmado que atribuye a las Fuerzas Armadas una tarea que no les corresponde y ha acusado a la iniciativa de relacionar la inmigración irregular con el islamismo y el terrorismo. También ha advertido a PP y PSOE del riesgo de que terminen "comprando el marco reaccionario racista" de la ultraderecha.

Por último, Podemos y BNG han rechazado la propuesta de Vox. El parlamentario Javier Sánchez Serna ha acusado a Vox de pretender "equiparar inmigración y terrorismo" y de convertir a las personas migrantes en un "objetivo militar", mientras que el galleguista Néstor Rego ha manifestado que la iniciativa supone avanzar en una "militarización de la sociedad" y ha acusado a Vox de mezclar inmigración con delincuencia y terrorismo. Ni Bildu ni Junts han participado en este debate.

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