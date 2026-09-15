15/09/2026 El jefe del Ejército de Tierra supervisa las capacidades de la Brilat y analiza la operación de vigilancia forestal. El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha evaluado las capacidades tácticas de la Brilat y ha analizado la ejecución actual de la operación 'Centinela Gallego' de vigilancia forestal. POLITICA EJÉRCITO DE TIERRA

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El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha evaluado las capacidades tácticas de la Brilat y ha analizado la ejecución actual de la operación 'Centinela Gallego' de vigilancia forestal.

Para ello, ha visitado este martes la Base General Morillo, en Figueirido (Pontevedra), donde ha sido recibido por el jefe de la Brigada, general de brigada Andrés González Alvarado.

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Allí, según ha informado el Ejército de Tierra en un comunicado, ha conocido la preparación y las capacidades de la unidad, y ha recibido un punto de situación sobre la operación 'Centinela Gallego', que es desarrollada en apoyo a la Xunta para la prevención de incendios forestales.

Durante la exposición sobre el desarrollo de la operación, le han mostrado los sistemas de mando y control usados para el seguimiento y geolocalización de las patrullas sobre el terreno, así como las capacidades proporcionadas por los sistemas aéreos no tripulados (UAS).

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Estos medios complementan la labor de las patrullas terrestres del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina, que permiten realizar tareas de vigilancia y reconocimiento, tanto diurnas como nocturnas.

Asimismo, en la visita también ha conocido el nuevo Centro de Educación Infantil 'Cachamuíña', que ha entrado en funcionamiento el pasado 4 de septiembre, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional del personal de la guarnición de Pontevedra.

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Antes de concluir su estancia en Figueirido, el general Enseñat ha mantenido un encuentro con personal de la Brigada, al que ha trasladado su reconocimiento por la labor desarrollada por la unidad y, en particular, por su participación en la operación 'Centinela Gallego'.

Finalmente, el JEME se ha desplazado hasta Valga donde ha visitado las nuevas instalaciones de Urovesa y ha conocido las capacidades de producción y de apoyo al ciclo de vida de materiales de especial relevancia para el Ejército de Tierra, principalmente los distintos modelos de vehículos de alta movilidad.

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Las nuevas instalaciones permitirán potenciar las capacidades de producción y sostenimiento de estos vehículos, ampliamente empleados por las unidades del Ejército de Tierra.