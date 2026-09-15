El Gobierno permite a Aena subir un 0,33 % sus tasas, alza moderada que celebra el sector

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III) entre 2027 y 2031, con inversiones en los aeropuertos por unos 13.000 millones de euros y una subida anual del 0,33 % de las tasas aeroportuarias, una congelación de tarifas celebrada por el sector, que, no obstante, ha recalcado que incluso había margen para reducirlas.

A través de este nuevo proyecto para los próximos cinco años, las tasas en los aeropuertos españoles subirán tres céntimos de forma anual durante este quinquenio, una medida que se aleja de la propuesta de Aena, que apostaba por incrementar esas tarifas un 3,82 %, por el 0,59 % de rebaja propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

PUBLICIDAD

Este documento contempla 9.991 millones de euros destinados a inversión regulada y que corresponderá a ampliar, modernizar y transformar las infraestructuras aeroportuarias, con 2.851 millones para edificios de terminales o 937 millones para campo de vuelos.

Asimismo, más de 1.650 millones se destinan al refuerzo de la seguridad, cerca de 660 millones servirán para potenciar la intermodalidad y para avanzar en la descarbonización y casi 400 millones, para mejorar los sistemas de transporte de equipajes.

PUBLICIDAD

Por su parte, los otros 3.000 millones corresponden a inversión no regulada, normalmente vinculada a actividades comerciales.

De esos casi 13.000 millones, Madrid-Barajas recibirá unos 4.477 millones de euros, mientras que los aeropuertos catalanes captarán 1.962 millones, de los que 1.765 millones corresponden a Barcelona-El Prat.

PUBLICIDAD

Por su parte, también contempla 1.807 millones de euros para aeropuertos canarios, mientras que la Comunitat Valenciana recibirá 1.270 millones, de los que 868 millones corresponden a Alicante-Elche y 400 millones a Valencia. En Baleares, la inversión supera los 1.000 millones de euros y en Málaga-Costa del Sol, los 830 millones.

Los títulos del gestor aeroportuario en Bolsa han subido un 1,05 % y han terminado la jornada de este martes en 25 euros.

La aprobación de este documento ha sido celebrada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que, aunque ha subrayado que existía margen para una bajada de tarifas, ha valorado la contención de las tasas del Gobierno, frente a la pretensión del gestor aeroportuario de incrementar esas tarifas el 3,82 % de forma anual.

PUBLICIDAD

"Reconocemos que se haya establecido una senda tarifaria moderada, aunque esperamos que no se traduzca de nuevo en un periodo en donde Aena obtenga un exceso de retorno regulado en detrimento de las compañías aéreas y los pasajeros", señala el presidente de ALA, Javier Gándara.

Una de las aerolíneas más críticas, como es el caso de la irlandesa Ryanair, que amenazó con seguir recortando plazas en los aeropuertos regionales españoles, ha asegurado en un comunicado que busca "seguir creciendo con fuerza" en España y quiere "colaborar" con Aena y con el Gobierno para garantizar que "la mayor parte posible" de su aumento de flota llegue a España.

PUBLICIDAD

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que la variación de las tasas se ha fijado en función del cálculo de cuántos pasajeros van a recibir los aeropuertos durante los próximos 5 años, con un aumento anual medio del 1,8 %, una previsión "prudente", porque el incremento del 4,5 % actual "no es previsible en estas dimensiones en los próximos años".

También en función del volumen de inversión necesario los próximos 5 años para adecuar los aeropuertos a la demanda prevista, además del gasto necesario afrontar para la prestación de los servicios y, por último, los costes de financiación que puedan necesitarse para afrontar con liquidez todas estas inversiones.

PUBLICIDAD

Todo esto se pone a funcionar con una fórmula establecida en la ley y de ahí se obtiene el incremento de tasas del 0,33 %. "Es un procedimiento amplio, abierto y sometido a una regulación muy estricta", ha subrayado.

En él, han participado multitud de entidades y de administraciones, entre ellas hicieron sus propuestas la CMNC, la Dirección General de Aviación Civil, Aena, las aerolíneas y, por último, el Ministerio de Economía que, según Puente, "realizó un informe que para nosotros ha sido definitivo".

PUBLICIDAD

La decisión que ha tomado el Ministerio de Transportes es acoger como propio e incorporar al DORA el diagnóstico final que ha realizado el Ministerio de Economía.

Puente ha recordado que los aeropuertos representan aproximadamente el 6 % del PIB de España y el sector emplea a 600.000 personas. EFE