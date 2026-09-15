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Comienza la hora de la verdad con todos los favoritos en liza

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Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Los octavos de final del Mundial femenino sub-20 de Polonia comienzan este miércoles con todos los favoritos después de que ninguno haya caido inesperadamente en la fase de grupos.

Se avecinan grandes duelos entre los cuatro encuentros del miércoles y los cuatro del jueves. De hecho, el estadio Miejski de Lodz albergará la reedición de la final de la pasada edición mundialista entre Corea del Norte, defensora del título, y Japón, que no ha tenido una buena primera fase, en la que ganó con apuros a Nueva Zelanda (2-1), empató con Estados Unidos (2-2) e Italia (1-1).

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Cronológicamente abrirán el fuego Argentina y Brasil en Sosnowiec y Katowice, donde se enfrentarán a dos selecciones más que peligrosas como Corea del Sur y Estados Unidos, que llegaron a Polonia con la ambición de ser protagonistas.

También este miércoles Italia se enfrentará a China y España, que presenta los mejores números con tres victorias, dieciséis goles a favor y tan solo uno en contra, jugará contra Portugal, segunda del grupo E tras Corea del Norte, ante la que encajó su única derrota.

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El jueves, a parte del duelo asiático entre las norcoreanas y las japonesa, Francia se medirá a Canadá, Inglaterra a Nigeria y Polonia a Colombia.

- Programa de octavos:

-- Miércoles:

15.00 (13.00 GMT) Argentina-Corea del Sur, en Sosnowiec

Brasil-EEUU, en Katowice

18.30 (16.30) Italia-China, en Sosnowiec

España-Portugal, en Katowice

-- Jueves:

15.00 (13.00) Francia-Canadá, en Lodz

Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala

18.30 (16.30) Corea del Norte-Japón, en Lodz

Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala

EFE

jap

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