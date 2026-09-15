Comienza la hora de la verdad con todos los favoritos en liza

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Los octavos de final del Mundial femenino sub-20 de Polonia comienzan este miércoles con todos los favoritos después de que ninguno haya caido inesperadamente en la fase de grupos.
Se avecinan grandes duelos entre los cuatro encuentros del miércoles y los cuatro del jueves. De hecho, el estadio Miejski de Lodz albergará la reedición de la final de la pasada edición mundialista entre Corea del Norte, defensora del título, y Japón, que no ha tenido una buena primera fase, en la que ganó con apuros a Nueva Zelanda (2-1), empató con Estados Unidos (2-2) e Italia (1-1).
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Cronológicamente abrirán el fuego Argentina y Brasil en Sosnowiec y Katowice, donde se enfrentarán a dos selecciones más que peligrosas como Corea del Sur y Estados Unidos, que llegaron a Polonia con la ambición de ser protagonistas.
También este miércoles Italia se enfrentará a China y España, que presenta los mejores números con tres victorias, dieciséis goles a favor y tan solo uno en contra, jugará contra Portugal, segunda del grupo E tras Corea del Norte, ante la que encajó su única derrota.
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El jueves, a parte del duelo asiático entre las norcoreanas y las japonesa, Francia se medirá a Canadá, Inglaterra a Nigeria y Polonia a Colombia.
- Programa de octavos:
-- Miércoles:
15.00 (13.00 GMT) Argentina-Corea del Sur, en Sosnowiec
Brasil-EEUU, en Katowice
18.30 (16.30) Italia-China, en Sosnowiec
España-Portugal, en Katowice
-- Jueves:
15.00 (13.00) Francia-Canadá, en Lodz
Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala
18.30 (16.30) Corea del Norte-Japón, en Lodz
Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala
EFE
jap
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