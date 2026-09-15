Aena roza los 35 millones de pasajeros en agosto en España, récord histórico para un mes

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Madrid, 15 sep (EFE).- Los aeropuertos de la red de Aena en España rozaron la cifra de 35 millones de pasajeros (34,89 millones) en agosto, un 4,7 % más que un año antes, y gestionaron 273.292 movimientos de aeronaves, un 4,3 % más, ha informado este martes el gestor aeroportuario en un comunicado.

El volumen de pasajeros registrado en agosto supone "un récord histórico de cualquier mes del año en nuestros aeropuertos", ha destacado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).

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De enero a agosto de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España registraron más de 225,5 millones de viajeros, un 4,1 % más, y operaron casi 1,9 millones de movimientos de aeronaves, un 4,4 % más.

En cuanto a la carga, en agosto se transportaron 116.723 toneladas de mercancía, un 5,7 % menos que en 2025, mientras que, en los ocho primero meses del año, la cifra asciende a 878.168 toneladas, un 1,8 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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En agosto, sumados a los aeropuertos españoles los de Londres-Luton, Leeds Bradford y 17 en Brasil que gestiona Aena, el grupo transportó en total cerca de 41,4 millones de pasajeros, un 4,7 % más que en el mismo mes de 2025.

Se gestionaron 330.526 movimientos de aeronaves, un 4,5 % más que en 2025, y transportaron 116.723 toneladas de mercancía, un 5,7 % menos que un año antes.

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En España, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en agosto con más de 6,5 millones, lo que representa un crecimiento del 4,8 % frente al mismo mes del año anterior.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con más de 5,9 millones (+4,6 %); Palma de Mallorca, con 4,8 millones (+2,3 %); Málaga-Costa del Sol, con 3,05 millones (+6,6 %); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2,3 millones (+11,4 %); Ibiza, con 1,5 millones (+2,5 %); Gran Canaria, con 1,3 millones (+3,1 %); Valencia, con casi 1,3 millones (+10,1 %); y Tenerife Sur, con 1,06 millones, en cuyo caso es un descenso del 4,2 %.

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En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en agosto fue también el de Madrid-Barajas, con un total de 39.606 (+6,5 % respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 34.772 vuelos (+4,4 %); Palma de Mallorca, con 32.324 (+2,8 %); Málaga-Costa del Sol, con 20.312 (+5,3 %); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 14.069 (+11,7 %); Ibiza, con 13.643 (+5,2 %) y Gran Canaria, con 12.038 (+5,8 %).

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que alcanzó mayor volumen de carga en agosto fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 59.695 toneladas, a pesar de un descenso del 12 % con respecto al mismo mes de 2025.

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Le siguen el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 17.588 toneladas (+8,5 %); el Aeropuerto de Zaragoza, con 15.895 toneladas (+4,8 %) y Vitoria, con 5.138 toneladas (+8,7 %).

En cuanto a los aeropuertos gestionados por Aena fuera de España, por las instalaciones del de Londres-Luton pasaron más de 1,9 millones de pasajeros, un 7,8 % más que en agosto de 2025, en tanto que, hasta ese mes, la cifra acumulada es de 12,6 millones, un 6,1 % más.

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El aeropuerto de Leeds Bradford, integrado en el Grupo Aena desde el pasado 7 de mayo, registró en agosto 561.312 pasajeros, un 3,2 % más que en el mismo mes de 2025. De enero a agosto, pasaron por sus instalaciones 3,2 millones de viajeros (+3,2 %).

Los 17 aeropuertos de Aena Brasil rozaron los 4 millones de pasajeros en agosto, un 3,2 % más, y los 31 millones hasta ese mes, un 3,8 % más. EFE

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