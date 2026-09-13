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Reto superado: anda 100.000 pasos en menos de 20 horas por una causa solidaria en Zamora

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Zamora, 13 sep (EFE).- El voluntario de la asociación de enfermedades raras 'Corriendo con el corazón por Hugo' y aficionado al deporte Hugo Girao ha completado, en menos de 20 horas, su reto de andar en una cinta de correr 100.000 pasos seguidos para poder comprar un traje especial de electrodos a Yaiza, una niña zamorana que padece displejia espástica.

Aunque se había marcado 24 horas para conseguir ese número de pasos en un desafío que inició el sábado al mediodía en un gimnasio de la capital zamorana, este domingo poco antes de las siete y media de la mañana alcanzó la cifra de seis dígitos en pasos y a las nueve y media de la mañana superaba ya los 108.000, ya que se ha propuesto continuar hasta completar el tiempo previsto andando, según han informado a EFE los organizadores de la prueba.

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El desafío de Hugo Girao, que ha recorrido los más de 100.000 pasos seguidos en una cinta de correr de la que únicamente se ha bajado en pequeñas paradas para ir al servicio o para reponer fuerzas unos minutos, tiene aún más merito si se tiene en cuenta la dificultad añadida que supone que él padezca diabetes y deba estar atento en todo momento a su nivel de azúcar.

La beneficiaria de la acción solidaria es la niña Yaiza Peña Cabrera, que padece un tipo de parálisis cerebral infantil denominada dispeljia esptástica que hace que requiera muletas para caminar y sufra espasticidad y calambres por su escasa motricidad muscular.

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Por ello, para mejorar sus movimientos requiere llevar una hora cada uno o dos días un traje especial tipo chándal que lleva electrodos y que le supone una mejoría tanto en sus movimientos como en su calidad de vida, según ha señalado a EFE la madre de la pequeña, Isabel Cabrera.

El problema es que con el crecimiento de la niña ya es el tercer traje que tiene que adquirir y su coste es de unos 6.500 euros, por lo que al conocer su situación Hugo Girao ideó el reto de los 100.000 pasos como forma de conseguir patrocinadores y también a través de sorteos y venta de productos durante el reto obtener el dinero sin que la familia tenga que hacer frente a ese desembolso económico.

Durante las 24 horas del reto, otras personas han acompañado a Hugo Girao en otras cintas de correr que tenía a su lado para sentirse menos solo en esas 24 horas sin parar.

Entre ellas, en los primeros pasos, ha estado la propia Yaiza y su madre, cuyo agradecimiento por el apoyo tiene muchos más dígitos que esos 100.000 pasos: Es "infinito", admiten. EFE

aff/mr/lml

(Foto)

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