Pradales cree que la crisis en Ceuta puede acabar con la legislatura "si no se cierra ya"

Guardar

Barcelona, 13 sep (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha vaticinado que la crisis en Ceuta por la entrada masiva de migrantes puede "acabar con la legislatura" si "no se cierra ya", por lo que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "enderezarla".

"Es una crisis que ejerce de acelerador de una cuestión que está en la agenda social como es la migración, que alimenta a la extrema derecha. Por eso, creo que no es una crisis cualquiera", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo.

PUBLICIDAD

Para Pradales, la legislatura española ya estaba en una situación "complicada" por las causas judiciales que salpican al entorno de Sánchez y al PSOE, y por el hecho de que "no ha habido ni un solo acuerdo entre las grandes fuerzas políticas" esta legislatura.

"Está en tiempo de descuento. Hay una cuestión abierta, que es si Sánchez va a presentar o no los presupuestos. Sería una manera de darle sentido al cierre de la legislatura, más allá de que luego puedan prosperar o no", ha reflexionado.

PUBLICIDAD

Si el presidente no lograra sacar adelante las cuentas, "sería el momento" de convocar elecciones, ha señalado el dirigente del PNV, que no ha querido entrar en si, llegado el momento, su formación podría apoyar la eventual investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aun así, Pradales ha advertido de que un eventual Gobierno del PP y Vox implicaría "ensombrecer enormemente" el escenario para un nuevo estatuto vasco, que ya negocian con "conversaciones discretas que avanzan positivamente" el PNV, Bildu y los socialistas.

PUBLICIDAD

"Veo a Núñez Feijóo obsesionado con mirar a su derecha. Creo que el ecosistema de la M-30 madrileño le ha contagiado. Veo a Feijóo muy escorado a la derecha y muy obsesionado con Vox. Está por ver qué Feijóo veríamos si llega a la Moncloa", ha dicho.

Así, el lehendakari ha asegurado que, cuando el PP "se modera", las cosas le van mejor al conjunto del Estado. "Pero hay otro PP, que encarna la señora Ayuso, en posiciones muy diferentes", ha apuntado.

PUBLICIDAD

Preguntado por si Euskadi reclama asumir las competencias en inmigración, como defiende Junts para Cataluña, el lehendakari ha destacado que "siempre" le ha trasladado a Sánchez "la necesidad" de que el País Vasco asuma estas competencias.

"Es algo que no puede estar únicamente en manos de los Estados, sobre todo los territorios que somos fronterizos", ha dicho.

Sobre Cataluña, ha sostenido que para poder "hablar de normalización política" aún tiene que poder volver el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, pendiente de que se le aplique la amnistía.

PUBLICIDAD

"Y eso no significará que se haya resuelto el conflicto del encaje de Cataluña en el Estado, como no se ha resuelto el de Euskadi", ha advertido Pradales. EFE