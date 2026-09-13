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Planas descarta que el aceite de oliva importado de Túnez tenga un efecto en los precios

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Madrid, 13 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado que el aceite de oliva importado de Túnez, apenas un 5 % de lo que se comercializa en España, tenga un efecto sobre los precios en el mercado.

En una entrevista con EFE Agro, Planas ha llamado a la "tranquilidad y la serenidad" en relación con estas importaciones, después de que la organización agraria COAG haya denunciado que tres de cada cuatro litros de aceite de oliva tunecino ya entran en España sin arancel mientras el sector olivarero negocia sus precios de campaña.

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En lo que va de campaña hasta junio, las importaciones españolas de aceite de oliva de Túnez han sumado 83.187 toneladas, el 5,2 % del total de los recursos de aceite disponibles en España, con cerca de 1,6 millones de toneladas de media, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Esas 83.000 toneladas vienen a suponer un poco más del 5 % de todo el aceite que está comercializado en nuestro país; es decir, no tienen un efecto directo sobre los precios", ha asegurado Planas.

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Túnez es actualmente el principal país de origen de las importaciones de aceite de oliva de la Unión Europea (UE), con alrededor de 140.000 toneladas anuales.

Estas importaciones representan alrededor del 5 % de los recursos totales de aceite de oliva de la UE por campaña, que superan los 2,6 millones de toneladas de media.

En la actual campaña 2025/26, la producción tunecina ha aumentado un 32 %, hasta aproximadamente 500.000 toneladas, una cifra récord.

El ministro ha precisado que una parte de esas compras en España la efectúan empresas industriales y envasadoras, no para consumo interno, sino para lo que se denomina "tráfico de perfeccionamiento activo", esto es, su reexportación a mercados terceros.

"Hay muchos para los cuales el cerrar fronteras es la solución a todos los problemas, pero -en primer lugar- aquí no hay un problema de fijación de precios", ha insistido.

Planas ha dicho "comprender la preocupación" suscitada ante la próxima campaña y ha sostenido la importancia de asegurar el pago redistributivo o ayuda específica para que el olivar tradicional cubra sus costes y pueda ser rentable.

El titular de Agricultura ha señalado que siguen de cerca el mercado del aceite de oliva, que "no es un producto cualquiera", sino que forma parte de la cultura y la dieta mediterráneas. EFE

(vídeo) (foto)

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