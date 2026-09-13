Espana agencias

Más de 860 migrantes de Ceuta son ubicados en una nueva instalación temporal acondicionada

Imagen 75MXNIKWWJA4LME5VMDBTVF7GA
Guardar

Un total de 864 migrantes que permanecían en situación de calle en las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar han sido trasladados este domingo a un nuevo recurso temporal de acogida habilitado en el barrio de Los Rosales, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento que dirige Elma Saiz ha precisado que el traslado se ha desarrollado de forma voluntaria y sin incidentes, con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PUBLICIDAD

El operativo ha sido coordinado por la propia ministra de Inclusión, desplazada a Ceuta desde el pasado jueves, junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ejerce como autoridad funcional en el dispositivo desplegado por el Gobierno.

Las personas trasladadas han sido alojadas en una instalación temporal ubicada en una parcela de Los Rosales propiedad de SEPES y cedida por el Ministerio de Vivienda, dentro de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para ampliar la capacidad de acogida en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Migraciones ha avanzado además que trabaja para habilitar un nuevo espacio destinado a más de 300 mujeres acompañadas de menores, que previsiblemente se ubicará en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Con la apertura del recurso de Los Rosales, el Gobierno sitúa en torno a 4.300 las plazas temporales disponibles actualmente en Ceuta para atender a los migrantes llegados a la ciudad durante las últimas semanas.

El Ejecutivo prevé seguir incrementando esta capacidad hasta superar las 6.000 plazas en los próximos días, con el objetivo de reducir la presencia de personas alojadas en espacios públicos y garantizar su atención en instalaciones habilitadas para ello.

Según ha explicado el Ministerio, estos recursos permiten además avanzar en los procesos de identificación y tramitación individual de los expedientes de cada migrante, con el fin de determinar las medidas que correspondan en cada caso conforme a la normativa vigente.

La actuación desarrollada este domingo se enmarca en el plan extraordinario puesto en marcha por el Gobierno para ampliar de forma urgente la red de acogida en Ceuta y trasladar progresivamente a los migrantes que permanecen en asentamientos o zonas improvisadas de la ciudad.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueve visitas a Urgencias y una prueba que nunca llegó: condenan a la Sanidad andaluza por el retraso en detectar cáncer a un paciente que falleció

El Servicio Andaluz de Salud deberá indemnizar a la familia del hombre, que tenía 63 años, con 75.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2019

Nueve visitas a Urgencias y una prueba que nunca llegó: condenan a la Sanidad andaluza por el retraso en detectar cáncer a un paciente que falleció

Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

La comida libanesa es una gastronomía que vive un notable auge en España y se caracteriza por el uso abundante de especias

Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 septiembre

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Desde el viernes 18 de septiembre, el Iberdrola Music de Villaverde acoge el ‘estadio Shakira’, un recinto donde también habrá espacio para celebrar la cultura latina

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

DEPORTES

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”