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La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, un dolor que no cesa

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Mérida, 13 sep (EFE).- Seis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, los dos hermanos acusados de este crimen regresan este lunes al municipio para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez instructor.

Los dos hermanos, Julián y Manuel, en cuya vivienda fueron hallados los restos óseos de su vecina, serán trasladados desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanecen en prisión provisional a tenor de las diligencias abiertas por el Juzgado de Villafranca de los Barros por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

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Además de la reconstrucción del crimen, también está prevista la grabación del recorrido que realizó José Antonio, el hijo menor de Francisca, la noche de la desaparición; una inspección en la vivienda de los dos hermanos, Julián y Manuel González, y el desarrollo de los itinerarios que ambos realizaron en el día de los hechos tanto antes como después del crimen.

Los restos óseos de Francisca Cadenas fueron hallados enterrados bajo el suelo enlosado del patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos en relación con el caso.

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En el marco de una investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, la localización de los restos óseos se produjo el pasado 11 de marzo.

Dos días antes, los dos hermanos prestaron declaración ante la UCO en calidad de investigados después de que la Guardia Civil realizara una semana antes un nuevo trabajo de reconstrucción de las últimas horas en las que se vio a Francisca Cadenas, de cuyo paradero no se tenían noticias desde el 9 de mayo de 2017.

En estos ocho años y cuatro meses, la desesperación de la familia y la conmoción en la localidad han estado siempre presentes, un periodo en el que hubo concentraciones vecinales para exigir más medios en la investigación y diversas diligencias.

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, ya ha anunciado que irá “a por todas” para que sobre los hermanos recaiga una pena de prisión permanente revisable, especialmente si se corrobora que hubo una agresión sexual previa al crimen.

Este posible móvil no es una hipótesis aislada, pues aparece recogido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha expuesto la letrada.

Desde el hallazgo de los restos óseos, el juez instructor ha tomado declaración a los hermanos acusados del crimen, a los tres hijos y el marido de Francisca Cadenas, al guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos en la noche de la desaparición de la mujer, dos vecinos de ésta y un compañero de trabajo de uno de los ahora encarcelados.

Por su parte, el abogado de estos últimos, José Duarte, ha relativizado la importancia de la reconstrucción de los hechos, prevista para este lunes, pues han pasado seis meses y ya hay muchos testimonios vertidos y "contaminación pública".

“Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas, testimonios y contaminación pública, todo ello tiene una relevancia relativa", ha insistido Duarte a EFE.

No obstante, ha pedido a sus patrocinados que colaboren en dicha reconstrucción de los hechos, en los que, según ha subrayado, no hay indicios incriminatorios objetivos contra Manuel.

No los hay y mucho menos por un delito de asesinato y detención ilegal referido a este último, ha expuesto el letrado, quien ha expuesto que la última inspección ocular "no arrojó ningún dato en contra de Manuel".

Sin embargo, la abogada de la familia de Francisca Cadenas no da ninguna credibilidad a las declaraciones que realizó Julián exculpando a su hermano. EFE

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