La estabilidad marcará la península hoy domingo aunque con rachas muy fuertes en Cádiz

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Madrid, 13 sep (EFE).- Una situación de estabilidad generalizada marcará hoy domingo la península con cielos poco nubosos y sin precipitaciones, y únicamente con probabilidad de alguna llovizna en el área del Estrecho y Melilla, aunque habrá rachas muy fuertes de Levante en Cádiz (Andalucía).

Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que en las regiones de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Cataluña y sureste peninsular se den intervalos de nubosidad baja, con probables bancos de niebla matinales mientras que, en Canarias, anticipa intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.

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Las temperaturas aumentarán de forma generalizada y se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, sin descartar puntos del suroeste de Galicia y del sur de Canarias. Habrá asimismo noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en la vertiente atlántica sur y en litorales del Mediterráneo sur y en los archipiélagos.

La predicción contempla igualmente un viento de levante fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, que también afectará a otras zonas de Cádiz, con viento moderado del este y nordeste en litorales del Cantábrico y sureste peninsular.

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Se esperan asimismo intervalos fuertes, en los litorales del norte de Galicia y el Alborán, así como alisio con intervalos fuertes en Canarias, e intervalos moderados de viento del norte en Baleares.

- Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y posibles nieblas en el Miño Alto y zonas elevadas de A Mariña. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y máximas en ascenso que podrían alcanzar los 36 grados en el Miño de Ourense. Viento flojo variable.

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- ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y posibles nieblas dispersas en zonas poco elevadas del interior. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el interior y máximas en ascenso. Viento flojo variable en el interior con predominio del nordeste en las horas centrales.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en Liébana y sin cambios en Cantabria del Ebro, y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable.

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- PAÍS VASCO: intervalos de nubes bajas, con brumas y nieblas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas y algunas brumas de madrugada en el extremo nororiental. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, menos las mínimas en la meseta, que variarán muy poco. Viento variable, flojo en general.

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- NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios significativos y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, menos las mínimas en el valle, que variarán muy poco. Viento variable, flojo.

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- ARAGÓN: cielo poco nuboso en general, con algún intervalo de nubes altas por la tarde y nubes de evolución diurna en el este y en el sur de Teruel por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas con pocos cambios. Viento flojo del noroeste en el valle del Ebro y variable en el resto.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado con temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo de dirección variable, que tenderá a componente sur con intervalos de moderado, salvo en el valle de Arán, donde predominará la componente norte.

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- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados con temperaturas mínimas con pocos cambios en la Sierra y en ascenso ligero en el resto. Temperaturas máximas sin cambios. Viento flojo variable.

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- CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados, con intervalos de nubes bajas de madrugada en Albacete, que pueden ir con brumas y bancos de niebla asociados, más probables en zonas altas y alguna nubosidad de evolución en la Serranía de Cuenca. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso que será más acusado en Guadalajara y máximas con pocos cambios. Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado, con brumas e intervalos de nubes bajas en el sur de Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios en el tercio sur y en el resto en ascenso ligero. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables.

- ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte y nordeste, con brisas costeras en Mallorca.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo y precipitaciones débiles ocasionales, más probables en el área del Estrecho. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos a moderados variables, con predominio de la componente este; Levante entre moderado y fuerte en el litoral almeriense y fuerte con rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz.

- CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas de la vertiente norte de las islas montañosas. En el resto de zonas, predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Habrá calima que afectará principalmente en zonas de interior de Lanzarote y Fuerteventura, así como medianías y cumbres del resto de islas.

Temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente en medianías y cumbres y pocos cambios en las mínimas de Lanzarote y Fuerteventura. Viento moderado de norte a nordeste en zonas bajas. EFE

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