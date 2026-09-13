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Kvara, merecedor del Balón de Oro para Kroos y Platini: con Luis Enrique no hay titulares

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París, 13 sep (EFE).- El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, merecedor del Balón de Oro de 2026 para las leyendas Toni Kroos y Michel Platini, elogió a su entrenador en el PSG, el español Luis Enrique Martínez, quien -contó- le inculcó la idea de que no hay jugadores titulares.

"No era el mismo tipo de jugador en el Nápoles. Al llegar aquí, me di cuenta de lo mucho que el equipo se entregaba y me respetaba (...) A las órdenes de Luis Enrique, me di cuenta de que tenía que estar a mi máximo nivel, porque cada jugador tiene madera de titular. Si cometes un solo error, puedes acabar en el banquillo", declaró 'Kvara', en una entrevista a France Football publicada este domingo en L'Équipe.

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Kvaratskhelia, de 25 años, fue declarado mejor jugador de la última Liga de Campeones al haber logrado 10 goles y 7 asistencias en el camino del PSG hacia el título europeo, el segundo que el club francés levantó de manera consecutiva.

Por ello tanto Kroos (campeón mundial con Alemania en 2014 y cinco veces de la 'Champions' con el Real Madrid y una con el Bayern de Múnich) como el francés Platini (tres veces Balón de Oro, 1983, 1984 y 1985) han declarado públicamente que el extremo georgiano debería llevarse el galardón en 2026.

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"Es una alegría cuando jugadores así, leyendas del juego, afirman que lo merezco. Ya es una felicidad que una sola persona en este planeta considere que me merezco un trofeo tan prestigioso. Estoy realmente orgulloso. Significa que estoy haciendo bien mi trabajo y solo quiero seguir evolucionando a este nivel", opinó. EFE

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