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Griezmann sigue en racha, el Nashville amarga la noche de Messi y LAFC se estrella

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Chicago (EE.UU.), 12 sep (EFE).- El francés Antoine Griezmann sigue marcando la diferencia en la MLS y anotó este sábado su séptimo gol en los últimos 5 partidos con Orlando City, en una noche en la que Nashville amargó en el minuto 92 la gran noche de Leo Messi y en la que Los Ángeles se estrelló en su visita al Sporting Kansas City.

El partido más destacado de la jornada se disputó en el NU Stadium de Miami, un cruce entre el Inter, segundo, y el Nashville, líder, que mantuvo nueve puntos de ventaja sobre las Garzas.

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Messi alcanzó 76 goles en la MLS y 99 con el Inter Miami, pero el 2-2 ante Nashville prolongó a tres la racha de empates. Generó el 1-1 con un córner desviado por Reed Baker-Whiting y marcó el 2-1, de zurda desde fuera del área, tras un pase de Rodrigo De Paul.

El argentino estrelló dos remates en la madera, en el 50 y el 77, y De Paul también golpeó el palo en el añadido. Surridge, autor de 15 goles este curso, igualó sobre la hora.

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Nashville lidera el Este con 54 puntos, nueve más que Miami.

Al norte de Miami, el Orlando City se dio un festín en casa contra el modesto Toronto FC, de nuevo con Griezmann como protagonista.

El exdelantero del Atlético de Madrid aterrizó con el pie derecho en la MLS. Lleva ya ocho goles con la camiseta de Orlando y metió siete de ellos en los últimos cinco encuentros.

Endosó dos al Real Salt Lake, uno al Minnesota, uno al San Diego, dos al Atlanta United y uno esta noche frente al Toronto.

El estadounidense Harvey Sarajian y el colombiano Iván Angulo completaron la goleada ante el conjunto canadiense.

En Kansas City, donde la ciudad se prepara para el regreso de Patrick Mahomes al frente de los Chiefs el lunes en la NFL, el Sporting se regaló una victoria por 3-1 contra el LAFC del surcoreano Heung Min Son.

El brasileño André Luiz y los estadounidenses Taylor Calheira y Jacob Bartlett anotaron las dianas decisivas para el Sporting, mientras que el único angelino llevó la firma del gabonés Denis Bouanga.

Entre los resultados más espectaculares de la noche, el Cincinnati completó su remontada ante el Charlotte con un gol del togolés Kevin Denkey en el minuto 91.

Los New York Red Bulls también sellaron su triunfo en el campo del Columbus Crew en los últimos minutos, con una diana del ghanés Ronald Donkor en el 89.

El Saint Louis City arrolló 4-2 al Minnesota e incrementó a quince su racha de partidos sin derrotas en la MLS, lo que le permitió colocarse cuarto en el Oeste, en plenos puestos de 'playoffs'.

El brasileño Rafael Navarro contribuyó en la victoria con un doblete. EFE

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