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Greenpeace alerta de la parálisis ambiental ante un Parlamento "ya en formato elecciones"

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 Amaya Quincoces y Elena Sánchez Laso

Madrid, 13 sep (EFE).- La directora ejecutiva de Greenpeace en España, Eva Saldaña, ha advertido que sus expectativas para el próximo curso político son bajas. "No están saliendo adelante los escudos sociales verdes, con el Parlamento ya en formato elecciones", ha asegurado en una entrevista con EFE, tras defender la propuesta de un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

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La actividad parlamentaria parece bloqueada; "tenemos paradas muchas leyes" en este país, ante un horizonte que según los indicios apunta ya a elecciones, según la responsable de Greenpeace.

Ha destacado dentro de esa parálisis en el ámbito ambiental las iniciativas relacionadas con lo más intrínseco de la ecología y su relación "indisoluble" con los derechos humanos y "las vidas dignas" frente a la emergencia climática.

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Saldaña ha criticado las legislaturas "vacías" y ha advertido de que en España el Parlamento "ya no ejerce ni está sacando adelante escudos sociales verdes".

En ese contexto, ha dicho, siguen pendientes proyectos como la ley de agricultura familiar. A su vez, la ley de deforestación importada está pendiente de remitirse a las Cortes; y la ley de consumo sostenible sigue en fase de anteproyecto.

Tampoco se ha aprobado la ley de debida diligencia empresarial. Habrá que ver además qué sucede con el sistema de depósito, devolución y retorno de envases, ha añadido.

Por otra parte, "estamos viendo una persecución de la protesta pacífica cada vez mayor, cuando los únicos que estamos levantando la voz somos la ciudadanía, la sociedad civil organizada saliendo a las calles para defender nuestros derechos, nuestras vidas", ha dicho.

El pacto climático de Estado

Se ha referido insistentemente a la necesidad de sacar adelante un pacto climático de Estado, tras haber sido relanzada la propuesta del Gobierno tras los graves incendios de este verano, con casi 300.000 hectáreas arrasadas este año, después de un nuevo verano extraordinariamente caluroso en este país.

Eva Saldaña ha pedido que se sumen al pacto climático "todos los partidos, todos los colores", tras manifestar que "tenemos a un PP" que da señales de "retardismo, incluso de negacionismo del cambio climático".

Ha acusado al Partido Popular de sumarse "a las narrativas de la extrema derecha"; en este contexto de negacionismo no es posible hacer política de Estado, "la situación es de polarización", ha añadido.

La responsable de Greenpeace ha aprovechado para instar al Gobierno a permitir que la ciudadanía sea "protagonista y partícipe" abiertamente del proceso de diálogo de un pacto climático de Estado.

Sin embargo, ha acusado al PSOE de utilizar la propuesta "como herramienta política"; "nos hace un poco de chantaje en cuanto a que tengamos que adherirnos", ha añadido.

"Pensamos que, en los procesos públicos ciudadanos no hay que adherirse, tienen que estar abiertos a la participación de la ciudadanía".

"Que ahora nos pida adhesiones nos parece como estar jugando, camino ya de las elecciones", lo cual no propicia "consensos".

Ha recordado la convención de hace un año en Ponferrada (León) para dialogar sobre el pacto climático y ha indicado que "nosotros hemos participado en el proceso hasta ahora".

"Queremos seguir haciéndolo para sacar el mejor acuerdo posible", ha añadido.

"Un nuevo tipo de democracia participativa innovadora es posible en el actual marco ambiental, con una situación absolutamente extrema" por la emergencia climática.

"La crisis climática nos está mostrando unos signos muy graves; sin embargo, tenemos un cuadro político que está mirando a otro lado, y va hacia atrás", ha indicado la responsable de Greenpeace, para quien "esto tiene una gravedad enorme para la vida de muchas personas, sobre todo aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad".

El marco regulatorio europeo

A nivel de Europa, Eva Saldaña ha manifestado que "estamos experimentando un enorme retroceso de regulación en cuanto a leyes ambientales; no tiene precedentes".

Dentro de las políticas europeas "se está retrocediendo en leyes como las de control de pesticidas, de importaciones, de comercio...".

"Estamos rebajando toda la normativa de medio ambiente; también lo estamos viendo en temas tecnológicos", con los centros de datos como enormes consumidores de agua, energía y recursos naturales.

Se están flexibilizando además los compromisos también en los propios objetivos a nivel mundial de lucha de emisiones contra el cambio climático, según Saldaña. EFE

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