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Feijóo: "La agresión de Marruecos continúa y Ceuta será el epitafio de Sánchez"

03/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que Marruecos está detrás de la crisis de Ceuta y ha considerado que la "agresión" del país vecino continúa mientras no acepte el retorno de las personas que entraron en la ciudad autónoma.

"Por acción o por omisión, Marruecos facilitó la vulneración de nuestra frontera y la vulneración de nuestra integridad territorial. Y España, todavía sin saber por qué, consintió antes, durante y todavía ahora, que nuestra integridad no sea repuesta. Si Marruecos no acepta el retorno, la agresión continúa. Y, en mi opinión, la agresión de Marruecos está continuando", ha comentado Feijóo en una entrevista publicada este domingo en 'El Mundo', recogida por Europa Press.

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El líder del PP ha acusado al Gobierno de haber consentido que la integridad territorial del país no haya tenido repuesta. "Marruecos defiende a Marruecos. El PP defiende a España. ¿Y a quién defiende el Gobierno de Sánchez?", ha planteado.

"Ceuta es el epitafio de esta etapa de Sánchez, donde se acredita que sus intereses personales y su situación personal están por encima de la integridad de la soberanía de nuestro país. No hay otra explicación", ha afirmado.

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Feijóo también ha criticado la desclasificación de documentos sobre la crisis de Ceuta y ha advertido de que ha provocado una "brecha de seguridad" y una "alteración de la imagen y del prestigio de los servicios de Inteligencia del país". A su juicio, los servicios de inteligencia han quedado "a los pies de los caballos" y, en un país normal, la situación "conllevaría el cese inmediato del ministro o incluso del presidente que lo permite".

El líder del PP ha asegurado que lo primero que habría hecho, si hubiese estado al frente del Gobierno, sería llamar a Marruecos para pedirle que "cada uno controle su frontera" y, si no hubiera recibido información y un compromiso del país vecino, habría activado el artículo 8 de la Constitución, relativo al papel de las Fuerzas Armadas en la garantía de la integridad territorial.

Asimismo, Feijóo ha defendido el papel del Rey Felipe VI en la gestión de la crisis y ha afirmado que, si fuera presidente, no lo apartaría "jamás" ni lo pondría "en un lugar secundario" y considera que está "infrautilizado". En este sentido, ha asegurado que le propondría visitar Ceuta porque considera que es "un momento para visitar esta ciudad española".

"El presidente del Gobierno no ha sido respetuoso con las competencias del jefe del Estado, y que creo que el Consejo de Seguridad Nacional debería estar presidido por el jefe del Estado", recalca.

"NO ES UN PROBLEMA DE REFUGIADOS, SINO UNA INVASIÓN"

Sobre el posible traslado a la Península de los menores migrantes de Ceuta, Feijóo ha rechazado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP vayan a aceptar su distribución. "Esto no es un problema de refugiados, sino una invasión, así que sólo cabe el retorno de absolutamente todos los inmigrantes y de todos los menores", ha afirmado.

"Nosotros no vamos a aceptar el traslado de los menores de Ceuta a la Península. El interés supremo del menor es volver con su familia", ha añadido.

El presidente del PP ha reclamado también una mayor implicación de la Unión Europea en la defensa de Ceuta como frontera sur y ha defendido que toda la UE debe saber que "Ceuta es tan importante como Groenlandia". En este sentido, ha planteado "europeizar el conflicto" en defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla y del respeto de Europa hacia sus propias fronteras.

Preguntado por si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debería desplazarse también a Ceuta, ha respondido que, si él fuera presidente del Gobierno, le pediría que le acompañara a la ciudad junto al comisario de Defensa.

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