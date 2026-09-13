El secretario de Estado de Infancia defiende la reubicación de menores migrantes a la Península como "única fórmula"

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El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha defendido este domingo que la "única fórmula" para solventar la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma de Ceuta es el traslado de menores a sistemas de protección del conjunto de las comunidades autónomas.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, Pérez ha advertido de la situación de "saturación" que atraviesa la ciudad autónoma, estimando un contingente de entre 2.800 y 3.000 menores en la zona.

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Según ha detallado, el sistema de protección local atiende actualmente a 2.084 menores (de los cuales 700 son niñas), mientras que otras 600 personas reciben ayuda humanitaria y reparto de alimentos.

Tras valorar el "magnífico trabajo de acogimiento" realizado con anterioridad por la Xunta, Pérez ha criticado el endurecimiento del discurso del Partido Popular en Ceuta por aproximarse a las posturas de Vox.

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En este sentido, ha remarcado que pretender devoluciones en caliente es "una auténtica barbaridad" contraria a los derechos humanos y que incumple la sentencia del Tribunal Supremo en 2021.

Respecto a la estabilidad del Gobierno de coalición, Pérez ha rechazado cualquier escenario de adelanto electoral, remarcando que las legislaturas deben agotarse en su plazo legal para poder desarrollar la labor normativa.

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Cuestionado sobre la reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE, Rubén Pérez ha calificado como "una pérdida de tiempo" continuar buscando la unidad con Podemos. El secretario de Estado ha denunciado la estrategia de la formación morada basada en el "maltrato permanente" a sus socios, insistiendo en que la izquierda se construye "sobre el respeto a identidades de otros espacios y de otras lecturas políticas".