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El rey Felipe VI, Nadal y estrellas del fútbol brillan en el estreno de Madring

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Madrid, 13 sep (EFE).- El rey de España Felipe VI, Rafael Nadal, Zinedine Zidane, Luis Figo, José Mourinho y una amplia representación de futbolistas del Real Madrid fueron algunos de los rostros conocidos que este domingo no quisieron perderse el estreno de Madring como escenario del Gran Premio de España de Fórmula Uno.

El nuevo circuito madrileño se convirtió desde primera hora en punto de encuentro de personalidades del deporte, la cultura y la sociedad, con especial protagonismo del mundo del fútbol, favorecido también por la cercanía del trazado con la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

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Felipe VI acudió acompañado por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y recorrió el 'paddock' antes de la carrera, donde pudo saludar a los dos pilotos españoles de la parrilla, Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

La presencia de la Familia Real encabezó una larga lista de invitados en una jornada en la que los garajes y las zonas de hospitalidad de las escuderías se convirtieron por momentos en una alfombra roja.

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Uno de los más buscados fue Rafael Nadal. El ganador de 22 títulos de Grand Slam acudió a la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en Madring. Un fiel seguidor del deporte de motor, que ya estuvo esta misma temporada en el GP de Miami. También lo es el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien es un habitual en las carreras y no quiso perderse la cita en Madrid.

Y fue el fútbol el que aportó la mayor concentración de caras conocidas… del Real Madrid, tras completar el entrenamiento en su Ciudad Deportiva de Valdebebas, muy cerca de Madring.

Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Rodrygo Goes, Bernardo Silva y Brahim Díaz fueron algunos de los futbolistas vinculados al Real Madrid que pasaron durante este domingo por el circuito. El meta belga, gran aficionado al automovilismo y propietario de un equipo que compite en Fórmula 4, ya había visitado el 'paddock' durante las primeras jornadas del Gran Premio.

También estuvieron algunas de las figuras que marcaron la historia reciente del club blanco, como Zinedine Zidane, Luis Figo y Roberto Carlos, además del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

A ellos se sumó José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, quien tampoco quiso perderse la primera carrera de Fórmula Uno en la capital desde 1981, así como el seleccionador español, Luis de la Fuente, reciente ganador del Mundial el pasado verano.

La relación entre fútbol y automovilismo ha sido una constante durante todo el fin de semana. David Beckham, exjugador del Real Madrid, estuvo el viernes como invitado en el circuito, mientras que futbolistas y exfutbolistas del Atlético de Madrid como Jan Oblak, David Hancko y Fernando Torres también visitaron el 'paddock'. Además, Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, entregó el trofeo acreditativo de la pole el sábado al británico Lando Norris.

La nómina de invitados se extendió más allá del deporte. Entre los rostros conocidos que acudieron a Madring estuvieron el actor Jaime Lorente, la creadora de contenido Cassandra Cano y la modelo sueca Helen Svedin, esposa del exfutbolista portugués Luis Figo.

Una concentración de celebridades acorde con la apuesta de Madring por convertir el Gran Premio no solo en un acontecimiento deportivo, sino también en uno de los grandes eventos sociales del calendario madrileño.

El circuito ha vendido más de 20.000 entradas de hospitalidad, una cifra que lo sitúa entre los Grandes Premios europeos con mayor oferta VIP, con espacios exclusivos alrededor del trazado y especialmente de 'La Monumental', la curva con un 24 % de peralte y 550 metros de largo que se ha convertido en una de las señas de identidad del nuevo escenario.

El estreno de Madring vivió este domingo su puesta de largo como nueva casa del Gran Premio de España, con contrato hasta, al menos, 2035. EFE

(FOTO)

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