El Espanyol sonríe tras aprobar un examen triple contra Osasuna

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Barcelona, 13 sep (EFE).- El Espanyol vive un buen momento tras ganar a Osasuna (0-2) y superar un examen triple en Pamplona al afinar su eficacia ofensiva, mantener la meta a cero y romper una racha de dos derrotas (Real Madrid, 1-2, y Real Sociedad, 2-1) y un empate (Sevilla, 1-1) que instaban al bloque a vencer de nuevo.

La efectividad del ataque fue absoluta. El equipo jugó con criterio y disfrutó de la versión más inspirada de su delantero Roberto Fernández. El ariete suma, con su doblete en la victoria de ayer, cinco goles, tras otros dos tantos ante el Levante (3-0) y una solitaria diana en la derrota frente a la Real Sociedad (2-1).

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El idilio con el gol de Roberto Fernández es una de las mejores noticias para los blanquiazules en este inicio de curso. "Vaya pedazo de más tres que nos hemos marcado. Vamos a seguir trabajando y a por el siguiente partido", afirmó el atacante en las redes sociales tras el encuentro en Pamplona.

En cuanto al rendimiento en tareas defensivas, el Espanyol únicamente había dejado la portería a cero en la primera jornada liguera (Levante, 3-0). En El Sadar, el bloque catalán se mostró sólido atrás, aunque el entrenador, Manolo González, no escondió que su equipo cedió tiros claros al rival, algo a mejorar.

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La victoria contra Osasuna rompe, en un campo complejo, una racha negativa, un punto de nueve. Además, el triunfo llega en un momento clave. El cuadro blanquiazul está inmerso en una 'semana' de tres partidos: el martes se mide al Rayo Vallecano fuera de casa y el viernes recibe al Elche en el RCDE Stadium.

Sobre el papel, no es un calendario peliagudo por la entidad de los rivales (el Rayo Vallecano es decimoquinto y el Elche es penúltimo en la clasificación), pero la acumulación de minutos pondrá a prueba la gestión de la plantilla cuando sólo ha pasado un mes de competición liguera.

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El centrocampista blanquiazul Edu Expósito, en declaraciones al club, ha apostado por mantener la tensión competitiva: "A seguir. Quedan dos partidos esta semana que serán duros. Hay que recuperarse porque el martes ya estamos jugando un partido contra el Rayo Vallecano".

Por su parte, el lateral Roger Hinojo se ha mostrado satisfecho por el crecimiento del equipo. "Llevábamos unas semanas en las que las cosas no acaban de salir como queríamos. Estamos muy contentos, vamos a por el partido del martes. Intentaremos sacar los tres puntos de nuevo", ha avanzado. EFE

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(foto)