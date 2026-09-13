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El coreógrafo Juan Berlanga, último Premio Max, presenta 'Juancaballo' en Baeza (Jaén)

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Jaén, 13 sep (EFE).- El coreógrafo y bailarín Juan Berlanga (Úbeda, 1990) ha presentado en el festival Escena Patrimonio de Baeza su pieza ‘Juancaballo’, una coreografía que le ha valido el Premio Max a Mejor Intérprete de Danza en la última edición de los prestigiosos galardones.

‘Juancaballo’ se inspira en la leyenda de los Juancaballos y su estrecha relación con la ciudad de Úbeda. A través del movimiento, este dúo interpretado por Berlanga y Arthur Bernard, explora la riqueza narrativa y el profundo simbolismo de este ser mitológico, un centauro, mitad hombre y mitad caballo.

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La obra rinde así homenaje a la rica herencia cultural de la ciudad, transitando desde las vertientes más tradicionales de la danza española y el flamenco a lenguajes más conceptuales y performáticos.

Se trata de una idea original de Juan Berlanga, con dirección de David Coria, dramaturgia de Alberto Conejero y coreografía de David Coria, Gaizka Morales y Juan Berlanga.

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Juan Berlanga fundó su compañía en el año 2023. Desde 2019 es parte del Ballet Nacional de España donde interpreta papeles de primer bailarín y solista.

Actualmente se encuentra preparado su próximo espectáculo, ‘El salto de Butes’, proyecto reconocido con la Beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural de la Fundación BBVA y seleccionado en la I Convocatoria de Residencias de Creación de Centro Danza Matadero en Madrid, donde podrá verse el próximo mes de diciembre, los días 4 y 5. EFE

gd/dt/lml

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