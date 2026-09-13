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CSIF pide al Gobierno que "construya ya" un centro de salud en Ceuta para atender "la presión asistencial"

07/09/2026 Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
07/09/2026 Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) la construcción de un nuevo centro de salud en Ceuta, en respuesta a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que, según ha recordado el sindicato, afirmó que "los ceutíes tienen que prepararse para la realidad estructural" respecto a la crisis migratoria y su impacto en la ciudad autónoma.

Para CSIF, admitir públicamente que la situación ha dejado de ser coyuntural para convertirse en "estructural" exige una asunción "inmediata" de responsabilidades por parte del Ejecutivo central, que "no puede pretender que la sanidad pública local absorba esta presión a base de exprimir al personal y precarizar la atención a la ciudadanía ceutí", ha afirmado este domingo en un comunicado.

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"Si el presidente del Gobierno considera que la ciudad debe prepararse para una realidad estructural, su deber no es resignar a los ceutíes, sino dotar a Ceuta de las estructuras que exige esa realidad", ha aseverado CSIF, que ha reclamado la habilitación inmediata de partidas presupuestarias, la creación de un nuevo centro de salud y la contratación de plantillas de facultativos, enfermeros y personal de soporte.

El sindicato ha cifrado en torno a 8.000 los migrantes adultos que se encuentran en asentamientos en la ciudad, a los que ha sumado más de 2.100 menores no acompañados ya filiados, además de otras personas que, según ha señalado CSIF, viven en la ciudad sin estar contabilizadas. Según los cálculos del sindicato, este incremento demográfico requiere asistencia continuada, cribados, seguimientos pediátricos, vacunación y atención farmacológica.

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CSIF ha explicado que, de acuerdo con el marco regulatorio del Sistema Nacional de Salud (SNS), una Zona Básica de Salud estándar se dimensiona habitualmente sobre tramos poblacionales de entre 10.000 y 15.000 tarjetas sanitarias individuales, por lo que ha considerado que el impacto derivado de estas llegadas equivale a la carga asistencial íntegra de un centro de salud completo.

En este sentido, el sindicato ha alertado de que los más de 2.100 menores filiados representarían por sí solos entre dos y tres cupos completos de atención pediátrica especializada y personal de enfermería infantil, y ha advertido de que el volumen de adultos en asentamientos, sumado a quienes viven en la ciudad sin estar contabilizados, supera la media de pacientes asignados a una plantilla de entre ocho y diez médicos de familia, además del personal de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), odontología, higiene bucodental y administración asociado.

CSIF ha señalado además que distribuir este volumen demográfico entre los tres centros de salud existentes en Ceuta --Otero, Tarajal y Recinto-- "compromete la calidad y accesibilidad asistencial del conjunto de la población residente".

El sindicato ha rechazado que el concepto de "realidad estructural" sirva como pretexto administrativo para normalizar lo que ha calificado de "colapso continuado y fatiga" del personal del Ingesa.

Por último, CSIF ha exigido al Ministerio de Sanidad que abandone lo que ha denominado "discurso de la contención dialéctica" y elabore un plan director extraordinario de infraestructuras sanitarias que "blinde los recursos humanos y materiales de la sanidad pública ceutí ante el nuevo mapa demográfico".

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