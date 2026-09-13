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Ceuta vuelve a acaparar las preguntas de la oposición al Gobierno en el próximo Pleno del Congreso

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La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes acaparará buena parte de las preguntas que la oposición dirigirá al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

Los habituales tres interrogantes a los que suele enfrentarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada sesión de control no hacen referencia específica a la situación en Ceuta, pero se da por seguro que en alguna de ellas el asunto aterrizará en el debate.

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Así, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pretende que el presidente se pronuncie sobre si "se ha degradado la imagen de España"; la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, aspira a que dé cuenta de las decisiones que tomará en lo que queda de legislatura para ampliar derechos laborales y sociales; y su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá un balance general sobre la situación actual del país.

PREGUNTAS PARA MARLASKA Y BOLAÑOS

Lo que sí está claro que es Ceuta saldrá a relucir en las tres preguntas que la oposición dirige al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y las otras tres que ha registrado para su colega de Interior, Fernando Grande Marlaska.

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En concreto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, retará a Marlaska a asegurar si Ceuta "ha vuelto a la normalidad", mientras que su compañero Elías Bendondo le preguntará si cree que está actuando "con diligencia" en sus responsabilidades. "¿Va a seguir engañando a los ceutíes?", será el tercer interrogante que le dirige, en este caso, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.

Marlaska también será protagonista del debate y la votación que tendrá lugar en la sesión de control, puesto que el PP defenderá una moción que reclama al Congreso su reprobación "por su gestión al frente de su Ministerio, la evidente desprotección de las fronteras españolas, el abandono de Ceuta y sus reiteradas contradicciones sobre los avisos y alertas previas" e insta al presidente del Gobierno a que le cese.

"¿POR QUÉ HACEN TAN MAL LAS COSAS?"

Otra de las mociones que se votarán en el Pleno, la de Vox, no pide censurar directamente a Marlaska pero sí recoge entre sus peticiones la de que el Congreso declare que el Gobierno es el "culpable" de las consecuencias derivadas de su decisión de permitir la permanencia de los inmigrantes procedentes de Marruecos en territorio nacional, "incluidos los crímenes que, de forma acreditada, se perpetren contra la seguridad ciudadana, tales como agresiones sexuales, homicidios, robos u otros delitos graves.

El PP y Vox también han presentado interrogantes para Bolaños, los tres con enunciados genéricos. Así, el dirigente 'popular' Borja Sémper preguntará al ministro "dónde está el límite", y su compañera Cuca Gamarra le reclamará que detalle cuál es el objetivo real de sus cambios legislativos, mientras que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, le exigirá que dé cuenta de sus planes para Ceuta.

"¿Por qué el Gobierno hace tan mal las cosas, vicepresidente?", reza la pregunta que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quiere formular al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De su lado, el diputado 'popular' Juan Bravo le preguntará si conoce "la realidad de la calle".

PREGUNTA 'FLORERO' PARA REGO

Otro de los destinatarios de las preguntas de la oposición será el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al que el PP, por boca de Cayetana Álvarez de Toledo, le pedirá que explique qué entiende el Gobierno por defender el interés nacional.

El listado de preguntas también incluye una de las llamadas 'florero', que son las que realiza el grupo o los grupos parlamentarios del Gobierno para lucimiento de sus ministros. En esta ocasión, el diputado de Sumar Nahuel González preguntará a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por las medidas que está poniendo en marcha su departamento para garantizar los derechos de los niños y adolescentes ceutíes.

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EuropaPress

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