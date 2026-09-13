Andalucía y Galicia, en aviso por rachas de hasta 80km/h, calor intenso y mala mar

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Madrid, 13 sep (EFE).- Las comunidades de Andalucía y Galicia son este domingo las únicas en España que tienen activados avisos meteorológicos de nivel amarillo (peligro para ciertas actividades) por fenómenos que incluyen mala mar, rachas de viento de hasta 80 km/h y altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado hoy en su previsión que en la comunidad andaluza esas advertencias afectan a varios puntos de las provincias de Cádiz y Huelva. En concreto, en áreas como Jerez de la Frontera, Barbate y Algeciras, se registrarán fuertes vientos de hasta 70 km/h.

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Según esto, en la zona del Estrecho, las rachas llegarán hasta los 80 km/h mientras que en la provincia de Huelva, en el área del litoral, el aviso alerta de un calor intenso con temperaturas que llegarán hasta los 36 grados en lugares como Moguer y Almonte.

Por otro lado, en el nordeste peninsular, la comunidad de Galicia tendrá activo, a partir de las 13:00 horas, el aviso amarillo ante la probabilidad de altas temperaturas en puntos de las provincias de Ourense, con máximas de hasta 37 grados en la zona del Miño, y en Pontevedra. EFE

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