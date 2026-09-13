Espana agencias

Andalucía y Galicia, en aviso por rachas de hasta 80km/h, calor intenso y mala mar

Guardar

Madrid, 13 sep (EFE).- Las comunidades de Andalucía y Galicia son este domingo las únicas en España que tienen activados avisos meteorológicos de nivel amarillo (peligro para ciertas actividades) por fenómenos que incluyen mala mar, rachas de viento de hasta 80 km/h y altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado hoy en su previsión que en la comunidad andaluza esas advertencias afectan a varios puntos de las provincias de Cádiz y Huelva. En concreto, en áreas como Jerez de la Frontera, Barbate y Algeciras, se registrarán fuertes vientos de hasta 70 km/h.

PUBLICIDAD

Según esto, en la zona del Estrecho, las rachas llegarán hasta los 80 km/h mientras que en la provincia de Huelva, en el área del litoral, el aviso alerta de un calor intenso con temperaturas que llegarán hasta los 36 grados en lugares como Moguer y Almonte.

Por otro lado, en el nordeste peninsular, la comunidad de Galicia tendrá activo, a partir de las 13:00 horas, el aviso amarillo ante la probabilidad de altas temperaturas en puntos de las provincias de Ourense, con máximas de hasta 37 grados en la zona del Miño, y en Pontevedra. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

La mujer llegó a ser doctora ‘cum laude’ en Informática en una universidad española y profesora de algunas de las materias que debía superar para conseguir la homologación de su título obtenido en Colombia

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

Nueve visitas a Urgencias y una prueba que nunca llegó: condenan a la Sanidad andaluza por el retraso en detectar cáncer a un paciente que falleció

El Servicio Andaluz de Salud deberá indemnizar a la familia del hombre, que tenía 63 años, con 75.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2019

Nueve visitas a Urgencias y una prueba que nunca llegó: condenan a la Sanidad andaluza por el retraso en detectar cáncer a un paciente que falleció

Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

La comida libanesa es una gastronomía que vive un notable auge en España y se caracteriza por el uso abundante de especias

Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

DEPORTES

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”