Vox pide a Sánchez que explique por qué no declaró el estado de excepción o sitio en Ceuta

Guardar

Ceuta, 12 sep (EFE).- El partido Vox Ceuta ha elevado a las Cortes Generales una pregunta parlamentaria para que el Gobierno explique por qué no promovió la declaración de alguno de los estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución durante los primeros momentos de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

El partido también le exige que aclare si contempla recurrir a alguno de estos instrumentos ante la evolución de la situación, según ha informado este sábado en un comunicado.

PUBLICIDAD

La formación considera necesario que el Ejecutivo de Sánchez justifique qué valoración política, jurídica y de seguridad realizó durante aquellos primeros momentos y pide explicaciones de por qué entendió que no concurrían las circunstancias necesarias para adoptar medidas extraordinarias, pese a la magnitud de los acontecimientos y a las consecuencias que estaban provocando sobre la seguridad, los servicios públicos y el normal funcionamiento de la ciudad.

Vox recuerda que el ordenamiento constitucional contempla distintos mecanismos para afrontar situaciones extraordinarias como el estado de excepción y el estado de sitio.

Por ello, Vox pregunta al Gobierno qué informes jurídicos, policiales, militares o de inteligencia fueron utilizados para descartar estas posibilidades y también quién adoptó dicha decisión y cuáles fueron los criterios empleados para concluir que los instrumentos ordinarios del Estado resultaban suficientes.

PUBLICIDAD

Además, con esta pregunta el partido pregunta directamente al Gobierno si contempla actualmente solicitar la declaración del estado de excepción o del estado de sitio en Ceuta.

El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, considera imprescindible que el Gobierno dé explicaciones. "Después de lo ocurrido, los ceutíes tienen derecho a saber por qué el Estado renunció desde los primeros momentos a utilizar todos los instrumentos constitucionales que tenía a su disposición y por qué decidió afrontar una situación absolutamente extraordinaria exclusivamente mediante mecanismos ordinarios", señala. EFE

PUBLICIDAD