Teresa Perales alcanza las 100 medallas internacionales con un oro europeo en 50 espalda

Guardar

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- La aragonesa Teresa Perales se proclamó este sábado campeona de Europa de 50 espalda, clase s2, en Kocaeli (Turquía), y alcanzó su medalla número cien en grandes campeonatos internacionales entre Juegos Paralímpicos, Europeos y Mundiales.

Perales, de 50 años, volvió a demostrar en Kocaeli que es una deportista de leyenda. Se hizo con el oro en los 50 espalda s2, su quinto podio en la ciudad otomana tras sumar tres platas en 100 metros espalda, 100 metros libre y 50 metros libre y el bronce en 50 metros braza.

PUBLICIDAD

Con esta medalla, la aragonesa, que se estrenó con un bronce en 50 metros libre, clase S6, en los Mundiales de Nueva Zelanda de 1998, alcanza las cien medallas internacionales repartidas en 28 de Juegos Paralímpicos, 23 Mundiales y 49 en Europeos.

La gesta de Teresa Perales es mayor después de tener que reinvertarse después de los Juegos de Tokio 2020, cuando una inmovilización en el brazo izquierdo la hizo bajar tres categorías en la clasificación de la discapacidad, pasando de la S5 a la S2, y teniendo que nadar solo con un brazo.

PUBLICIDAD

La nadadora española, perteneciente al Club Natación Pozuelo y entrenada por Darío Carreras, fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021. EFE