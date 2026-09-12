Espana agencias

Sumar recuerda que lleva meses construyendo "un espacio común" para unir a la izquierda

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- El Movimiento Sumar ha asegurado este sábado que esta formación política "lleva meses construyendo un espacio común" para unir a los partidos de izquierda de cara a las próximas elecciones generales, y ese proceso irá "paso a paso".

Sumar ha respondido así a la oferta que le ha realizado la exministra y número dos de Podemos, Irene Montero, para celebrar "unas primarias abiertas", a las que ella misma se presentaría como candidata para ser cabeza de lista.

PUBLICIDAD

Fuentes de Sumar han asegurado a EFE que "es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase, pero vamos paso a paso".

"Llevamos meses construyendo un espacio común y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo. La prioridad es construir un espacio lo más amplio posible. Es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase, pero vamos paso a paso", han subrayado en el Movimiento Sumar ante la iniciativa de Irene Montero.

PUBLICIDAD

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se ha referido este sábado a los intentos de unificar a los partidos de izquierda de cara los próximos comicios generales previstos para 2027.

En declaraciones realizadas en el municipio asturiano de Candás, Maíllo ha subrayado que en Sumar, formación en la que está integrada Izquierda Unida, se está buscando "un bloque amplio" y no se ponen "fronteras".

A su juicio, desde Sumar hay que responder a este momento histórico con "respuestas extraordinarias, que debe ser una gran coalición, una gran convergencia de formaciones políticas" para rentabilizar todas las opciones electorales. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Varias investigaciones de los últimos años comienzan a poner el foco sobre el impacto de las cada vez mayores temperaturas en la menstruación

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

El creador de contenido detalla tres hábitos frecuentes al volante que aceleran el desgaste de este componente y explica cada cuánto conviene cambiar el aceite

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’

El colaborador de televisión fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la zona de Turrialba para ser examinado minuciosamente

Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’

Renzo Solís, taxista nocturno en Barcelona: “Estás expuesto, no sabes si quien se sube atrás lleva un cuchillo o una pistola”

Un conductor de 33 años repasa cuatro años de jornadas nocturnas en la capital catalana entre el miedo a las agresiones, el deterioro del turismo y la brecha social

Renzo Solís, taxista nocturno en Barcelona: “Estás expuesto, no sabes si quien se sube atrás lleva un cuchillo o una pistola”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera