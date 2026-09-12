Sumar recuerda que lleva meses construyendo "un espacio común" para unir a la izquierda

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- El Movimiento Sumar ha asegurado este sábado que esta formación política "lleva meses construyendo un espacio común" para unir a los partidos de izquierda de cara a las próximas elecciones generales, y ese proceso irá "paso a paso".

Sumar ha respondido así a la oferta que le ha realizado la exministra y número dos de Podemos, Irene Montero, para celebrar "unas primarias abiertas", a las que ella misma se presentaría como candidata para ser cabeza de lista.

PUBLICIDAD

Fuentes de Sumar han asegurado a EFE que "es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase, pero vamos paso a paso".

"Llevamos meses construyendo un espacio común y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo. La prioridad es construir un espacio lo más amplio posible. Es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase, pero vamos paso a paso", han subrayado en el Movimiento Sumar ante la iniciativa de Irene Montero.

PUBLICIDAD

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, también se ha referido este sábado a los intentos de unificar a los partidos de izquierda de cara los próximos comicios generales previstos para 2027.

En declaraciones realizadas en el municipio asturiano de Candás, Maíllo ha subrayado que en Sumar, formación en la que está integrada Izquierda Unida, se está buscando "un bloque amplio" y no se ponen "fronteras".

PUBLICIDAD

A su juicio, desde Sumar hay que responder a este momento histórico con "respuestas extraordinarias, que debe ser una gran coalición, una gran convergencia de formaciones políticas" para rentabilizar todas las opciones electorales. EFE

(Foto) (Vídeo)