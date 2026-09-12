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Múltiple accidente en la F3; el español Del Pino abandona y un coche ‘vuela’

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Madrid, 12 sep (EFE).- La segunda carrera de la Fórmula 3 de este sábado en el nuevo circuito de Madring vivió un accidente múltiple en la primera curva con el abandono de siete coches, uno de ellos el del español Bruno del Pino y con el polaco Maciej Gladysz ‘volando’ en la curva ‘6’ con motivo del choque.

Todos los pilotos involucrados salieron ilesos y la carrera se suspendió mediante bandera roja para reiterar los coches, limpiar la pista y arreglar los desperfectos en las barreras provocados por el accidente.

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Un choque entre dos compañeros de equipo (Van Amersfoort Racing) el francés Enzo Deligny y Bruno del Pino, sobrino del expiloto de F1 Pedro de la Rosa, provocó la montonera y que Gladysz saltase por los aires con su monoplaza. EFE

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