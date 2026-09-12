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Los 5 momentos de la etapa reina de la Vuelta

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Collado del Alguacil (Granada), 12 sep (EFE).- La etapa reina de la Vuelta por tierras granadinas guardaba este sábado muchos secretos por escenarios inexplorados, desconocidos en competición. Los ascensos al Puerto del Duque y el final en el Collado del Alguacil fueron claves para el desarrollo del último asalto de montaña de la Vuelta 2016.

La etapa reventó de inicio con una fuga de 14 hombres promovida por los noruegos del Uno X y el belga Wout van Aert. El Red Bull de Primoz Roglic, segundo en la general, metió delante dos hombres: Fisher Black y Vermeersch. El Movistar no entró en la avanzadilla y luego hubo de trabajar para meter a García Pierna y Castrillo en un grupo perseguidor de 50 hombes. El pelotón a 100 km de meta llevaba un retraso de 11 minutos.

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Lejos de meta, en el primer paso por El Purche, la fuga coronó con Van Aert al frente, empeñado en quitar al colombiano el jersey de la montaña. El sector principal con Mas, Roglic, Gall, Kuss y Carapaz se agrupa camino del segundo ascenso a El Purche. De los hombres de la general solo se descuelga Oscar Onley, el líder de los jóvenes.

Van Aert volvió a coronar en cabeza El Purche. Dentro de la escapada, los noruegos del Uno X hacen valer la mayoría. En las cuestas de Güéjar Sierra quedaron en cabeza Dalby, Kron y Johannessen con Van Aert, Fisher-Black, Pau Miquel y Landa. En el grupo del maillot rojo Enric Mas recibe la ayuda de García Pierna. A 8.45 minutos de la fuga.

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El Uno X decidió que la etapa se iba a decidir en la fuga. El último superviviente de la iniciativa inicial, el noruego Tobias Johannessen, rompió el orden en El Duque. Se unieron Mikel Landa y Debruyne. Entre los favoritos, tranquilidad. Solo el ecuatoriano Richard Carapaz, siempre ofensivo, trató de poner en apuros a Enric Mas, quien dando muestras de seguridad y firmeza controló la situación.

El "landismo" se revolucionó a 7 km de la cima de Collado del Alguacil con el ataque fulminante de Mikel Landa. El ídolo reaparecía en su mejor versión. Dejó plantado al noruego Johannessen y al belga Debruyne y se fue agigantando hasta meta, donde derramó lágrimas de gloria. El riego tuvo premio.

Entre los favoritos solo se movió Felix Gall para tratar de birlar el segundo puesto a Primoz Roglic, pero el austríaco se quedó corto y será tercero. Enric Mas, ya sin riesgo alguno, disfrutó de los últimos kilómetros con el maillot rojo bajo control. Nadie le puso en apuros. Mas ganará la Vuelta. El primer español desde aquel 2014 con Alberto Contador. EFE

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