España entra por la puerta grande en la final con goleada a Dinamarca (8-3)

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- La selección española masculina de fútbol playa se clasificó por la puerta grande para la final del Campeonato de Europa al superar este sábado a Dinamarca en Viareggio (Italia) por un contundente 8-3, en una semifinal en la que siempre estuvo por delante en el marcador.

El equipo dirigido por Cristian Méndez encarriló el encuentro desde el primer periodo, en el que Chiky Ardil y Pablo situaron el 2-0 en el marcador. Dinamarca recortó distancias a falta de siete segundos para el final del tramo inicial por medio de Damm, de penalti, pero España mantuvo la ventaja.

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En el segundo periodo, Diego Garrido Gómez y Suli Batis volvieron a ampliar la diferencia hasta el 3-1. Los daneses reaccionaron y Wegberg marcó el 3-2, aunque Damm volvió a aparecer para establecer el 4-2. A falta de 31 segundos, De Fries colocó el 4-3 y devolvió a Dinamarca sus opciones de igualar el encuentro.

España, sin embargo, no dio margen para la sorpresa en el tercer y último periodo. Kuman marcó el 5-3 y, tras un penalti fallado por Wegberg, Ramy amplió la ventaja hasta el 6-3. José Oliver y Joselito completaron la goleada con los dos últimos tantos, que certificaron el billete español para la final. EFE

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