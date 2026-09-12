El italiano Loris Capirossi, nombrado 'Leyenda' de MotoGP

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El italiano Loris Capirossi ha sido nombrado 'Leyenda' de MotoGP en un acto en el que el director ejecutivo de MotoGP, el español Carmelo Ezpeleta, le entregó su medalla.

Capirossi, de 53 años, disputó 328 carreras, consiguiendo 29 victorias en grandes premios (8 en 125cc, 12 en 250cc y 9 en MotoGP), con 99 podios, 41 'pole position' y tres títulos, siendo el campeón del mundo más joven tras ganar el título mundial de 125cc en 1990, con 17 años y 165 días.

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El español Pedro Acosta se coronó campeón en 2021 con 17 años y 166 días, sólo un día más y durante más de tres décadas, Loris Capirossi fue también el último piloto en conseguir el título en su temporada de debut en 125cc/Moto3, hasta que Pedro Acosta lo logró.

Además, Loris Capirossi le dio a Ducati su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Cataluña de 2003, en la temporada de debut del fabricante italiano en MotoGP, en la que era la primera victoria del fabricante italiano desde el triunfo del británico Mike Hailwood en 125cc, en el Gran Premio del Ulster de 1959.

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El campeón italiano logró ganar con tres fabricantes diferentes en MotoGP, Yamaha, Honda y Ducati, siendo uno de los cinco únicos pilotos en lograr esta hazaña junto a Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson y Maverick Viñales, además de subir al podio con cuatro, Honda, Yamaha, Ducati y Suzuki.

Los 17 años y 49 días transcurridos entre su primera victoria, en 125cc en Gran Bretaña en 1990, y la última, en MotoGP en Japón 2007, le otorgan la segunda carrera deportiva más larga, sólo superada por la de Valentino Rossi (20 años y 311 días). Su icónico dorsal 65 fue retirado de MotoGP en 2016.

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En la nota de prensa difundida por la organización, Capirossi reconoce que es "un momento muy emotivo" para él, porque el sueño de todos es "ser algún día una leyenda de MotoGP".

"Quiero agradecer a todos en MotoGP, a todas las personas que me han facilitado la vida para hacer las temporadas que hice, a los fabricantes, porque corrí para muchos diferentes", recuerda Capirossi.

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El piloto de Castel San Pietro Terme (Emilia-Romaña) enumeró a Honda, por la "oportunidad de ganar" sus dos primeros títulos; a Yamaha, "por ganar la primera carrera en 500"; a Aprilia, por la ocasión "de ser campeón del mundo nuevamente en 1998"; y a Ducati, la primera moto con la que ganó en MotoGP, con la que tuvo "la gran oportunidad de luchar por el título hasta el final en 2006".

"Y, por supuesto, a Suzuki, porque me dieron el último podio en MotoGP", recordó Capirossi. EFE