El Foro de Educación de Ceuta tacha de "deficiente" la seguridad externa de los colegios

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Ceuta, 12 sep (EFE).- El Pleno del Foro de la Educación de Ceuta ha calificado este sábado el dispositivo de seguridad externa en los colegios e institutos de "entre muy deficiente y deficiente", por lo que se ha pedido vigilancia "visible" en todos los centros educativos.

Según el mismo, la conclusión obtenida de toda la información disponible es que el dispositivo de seguridad exterior para el retorno seguro a las aulas merece la calificación de "entre muy deficiente y deficiente", por lo que exige a la Junta Local de Seguridad que cumpla con su compromiso de garantizar la presencia uniformada de policías en el entorno de los colegios, institutos y, en general, de todos los centros educativos de Ceuta.

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En cuanto a la seguridad interior, la opinión unánime de los integrantes del Foro de la Educación es que se ha logrado el objetivo de que los centros docentes sean "entornos seguros para el alumnado, el profesorado, las familias y el conjunto de los profesionales" que trabajan en ellos.

Según los datos aportados la asistencia a clase alcanzó el 74.85 % el martes, el 76,86 %, el miércoles y el 80,72% el jueves. "La tendencia, como puede observarse, es alcista, lo que evidencia que hay un compromiso de las familias y del propio alumnado para que la crisis que atraviesa Ceuta no sea un obstáculo al ejercicio de su derecho a la educación", ha explicado.

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Además, el presidente del Foro de la Educación, José Manuel Pérez, ha dado a conocer la reunión mantenida el pasado lunes con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el balance del plan diseñado para la incorporación de los alumnos a las aulas para dar comienzo al curso escolar 2026-2027.

El presidente del Foro ha informado que trasladó a la ministra la solicitud de refuerzo de la vigilancia privada en algunos centros que, por su tamaño o número de alumnos, necesitan contar con más personal de seguridad.

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Por otro lado, está en marcha un plan de intervención psicosocial y su puesta en marcha se producirá en unos quince días con la contratación de seis psicólogos. EFE