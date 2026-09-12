Carlos Sainz, Fernando Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la Q1

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Madrid, 12 sep (EFE).- Los españoles Carlos Sainz (Williams), con el decimoséptimo tiempo, y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimoctavo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, también quedó fuera en la primera ronda, en la que el inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo, al cubrir los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 33 segundos y 211 milésimas, 56 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que, al igual que el anterior completó su intento bueno con las gomas blandas.

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La segunda ronda se disputará a continuación.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:35,312

18.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:35,388

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:35,913

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:38,011

21.

Oliver Bearman

GBR

Haas

sin tiempo

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

s.t.

EFE

arh