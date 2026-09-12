Ayuso carga contra la cobertura de la F1 en TVE: "Está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este sábado contra la cobertura de TVE del Gran Premio de España de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en el circuito de Madring, acusando a la cadena pública de estar "al servicio del Gobierno" y hacer "lo imposible por deslucir el éxito de este evento".

En un mensaje publicado en su perfil oficial en redes sociales, Ayuso ha reconocido que le "avergüenza" la cobertura que la televisión pública española está haciendo del Gran Premio, evento que considera "una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo".

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El circuito Madring de Ifema acoge durante este fin de semana el Gran Premio de España, una cita con la que 'el gran circo' de la Fórmula 1 regresa a la capital 45 años después. Está previsto que a lo largo del fin de semana se acerquen en torno a 350.000 espectadores al circuito.