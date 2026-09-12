Espana agencias

2-1. El Racing pone fin a la condición de invicto del Alavés

Guardar

Santander, 12 sep (EFE).- El Racing de Santander puso fin este sábado a la condición de invicto del Deportivo Alavés en LaLiga EA Sports 2026-27 (2-1) gracias a un doblete del marroquí Yassir Zabiri.

Los locales comenzaron el encuentro de forma enérgica, con una jugada de Íñigo Vicente que hizo levantarse a los más de 20.000 espectadores presentes en El Sardinero y que marcó el preludio de lo que serían los primeros minutos del partido.

PUBLICIDAD

El ritmo del encuentro se vio interrumpido por dos amonestaciones al Alavés en el minuto 7 que cortaron la energía del conjunto cántabro para propiciar así situaciones de ventaja favorables a los de Quique Sánchez Flores.

Así, en el minuto 18, un córner botado por el conjunto babazorro acabó en un cabezazo de Ángel Pérez que Julen Agirrezabala despejó a los pies del defensa finlandés Ville Koski, quien aprovechó el rechace para marcar a placer y adelantar a los suyos.

PUBLICIDAD

Los locales no se encontraron en los siguientes minutos, aunque dos pases de Íñigo Vicente a la espalda de la defensa del conjunto vitoriano pusieron en alerta al Alavés.

En esa línea, el marcador marcaba el minuto 38 cuando Vicente se inventó un balón al espacio para el delantero marroquí Yassir Zabiri, que firmó el empate con una definición con la pierna izquierda al segundo palo.

Sergio Canales intentó repetir esa fórmula con otro balón peligroso para Zabiri que este no pudo definir con acierto.

A la vuelta de los vestuarios, el Racing buscó con insistencia a su goleador y, en el minuto 53, controlaba la posesión en la frontal del área cuando Vicente filtró un balón a Salinas, que colgó el esférico al corazón del área, donde Zabiri marcó el segundo gol para el Racing y el segundo en su cuenta particular.

El Racing se adueñó del ritmo del partido, pero los cambios subieron el nivel del Alavés y el Racing intentó conservar la ventaja.

En el minuto 86, el centrocampista portugués André Almeida fue expulsado por dar una patada a la altura de la cabeza a un rival. La roja aumentó las esperanzas del Alavés, que llegó a los minutos finales con un hombre más que su rival pero sin fortuna de cara a puerta.

En los dos últimos minutos, Racing y Alavés tuvieron un cambio más, ya que Salinas y Mañas chocaron sus cabezas en un duelo aéreo en el que el jugador del conjunto vitoriano se llevó la peor parte, abandonando el terreno de juego en camilla tras tambalearse al intentar ponerse en pie.

- Ficha técnica:

2 - Racing: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Pablo García (Almeida, m.65), Prati (Maguette, m.83), Canales (Luque, m.74), Iván Martín, Íñigo Vicente (Villalibre, m.83) y Zabiri (Guliashvili, m.74) (Pedro, min 95).

1 - Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Mañas, m.86) (Miguel, min 95), Jonny Otto, Tenaglia (Valentini, m.46), Koski, Rebbach, Blanco, Ibáñez (Protesoni, m.46), Denis Suárez (Aleñá, m.67), Lucas Boyé y Mariano (Toni Martínez, m.67).

Goles: 0-1, m.19: Koski. 1-1, m.38: Zabiri. 2-1, m.53: Zabiri.

Árbitro: Javier Alberola. Amonestó a Tenaglia (m.7), Ibáñez (m.7), Zabiri (m.35), Salinas (m.62) y Blanco (m.62), y expulsó a Almeida (m.87) por una patada s un rival a la altura de la cabeza.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.342 espectadores. EFE

aas/ppc/ism

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

La acumulación de pelos y olores puede prevenirse incorporando algunos cuidados a la rutina semanal. Estas recomendaciones permiten mantener la casa más fresca y cuidada

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

Llegó al país sin contactos, con el dinero justo en el bolsillo y aceptando empleos como peón, camarero o granjero

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Varias investigaciones de los últimos años comienzan a poner el foco sobre el impacto de las cada vez mayores temperaturas en la menstruación

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

El creador de contenido detalla tres hábitos frecuentes al volante que aceleran el desgaste de este componente y explica cada cuánto conviene cambiar el aceite

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1