Víctor Martín: "Ni seis de seis ni nada. Que no se relaje nadie"

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Bilbao, 11 sep (EFE).- Víctor Martín, entrenador del Athletic Club, aseguró que a pesar de las dos victorias consecutivas con las que han arrancado la temporada aún no ha mirado la clasificación de la Liga F, que encabezan junto a Barça y Madrid CFF, porque cree que "te puedes autoengañar".

"Que no se relaje nadie. Ni clasificación, ni seis de seis ni nada. A competir", recalcó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido que les va a enfrentar al Espanyol este sábado en Lezama (12.00 horas) correspondiente a la tercera jornada.

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"Ganar partidos a veces nos engaña para no ser autocríticos y tener la ambición que debemos tener para mejorar todos los días. Hay muchísimas cosas para corregir. Estamos todavía en un proceso de asimilar mucha información", incidió el técnico madrileño.

Martín, no obstante, tiene claro que deben tratar de aprovechar esa inercia derivada de los triunfos frente al Badalona Women (3-1) y Logroño United (0-1) para tratar de superar a un rival que, a pesar de no haber puntuado en las dos primeras jornadas, "defensivamente busca estar ordenado y pone mucha intensidad en la presión".

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"Tenemos que estar concentradas y reconocer esos estímulos para saber cómo vamos a responder a sus cambios de estructura. Tiene una entrenadora -Sara Monforte- que sus equipos siempre se caracterizan por esa energía y saber competir muy bien", apostilló.

El Athletic cuenta para este partido con las bajas de las lesionadas Leire Baños y Ane Elexpuru, y de las internacionales sub-20 Daniela Agote y Elene Gurtubay, que disputan el Mundial de la categoría en Polonia. EFE

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