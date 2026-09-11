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Unas 45.000 personas se manifiestan en la Diada en Barcelona, según la Guardia Urbana

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Barcelona, 11 sep (EFE).- Unas 45.000 personas han participado en la manifestación independentista convocada por la ANC en Barcelona con el lema 'Hi soc. Hi som. Independència' (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia), lo que representa 17.000 más que el pasado año, han informado a EFE fuentes de la Guardia Urbana este viernes.

A las 17:14 horas, como es habitual cada 11 de septiembre, se ha iniciado la movilización en Barcelona, que este año contaba con dos columnas de manifestantes -una ha arrancado en la Gran Via y la otra en la plaza de la Catedral- que han confluido en la plaza Catalunya, donde se han concentrado unos 45.000 manifestantes.

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El año pasado, en el que la ANC también organizó una movilización descentralizada, la cifra total de participantes superó las 41.000 personas -28.000 en Barcelona, 12.000 en Girona y 1.500 en Tortosa- aunque la ANC elevó la estimación hasta las 100.000 personas.

La cifra de esta Diada marca un cambio de tendencia al alza, si bien queda muy lejos de los años más intensos del 'procés' y aún se sitúa por debajo de los 60.000 manifestantes de 2024 en Barcelona y de los 115.000 de 2023. EFE

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