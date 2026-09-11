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Tabla de tiempos del segundo libre de la historia del Madring

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Madrid, 11 sep (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid:

.1.

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Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:33,662

.2.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

a 0,113

.3.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

0,149

.4.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

0,228

.5.

George Russell

GBR

Mercedes

0,337

.6.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,401

.7.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

0,538

.8.

Yuki Tsunoda

JPN

Racing Bulls

1,096

.9.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,205

10.

Liam Lawson

NZL

Red Bull

1,276

11.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1,297

12.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,398

13.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,508

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,541

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

2,224

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

2,629

17.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

3,118

18.

Alexander Albon

THA

Williams

3,274

19.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

3,533

20.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

3,611

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

4,065

22.

Lando Norris

GBR

McLaren

sin tiempo

EFE

arh/ism

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