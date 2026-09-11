Tabla de tiempos del segundo libre de la historia del Madring

Madrid, 11 sep (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid:
.1.
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Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:33,662
.2.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
a 0,113
.3.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,149
.4.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,228
.5.
George Russell
GBR
Mercedes
0,337
.6.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,401
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,538
.8.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1,096
.9.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,205
10.
Liam Lawson
NZL
Red Bull
1,276
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,297
12.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,398
13.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,508
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,541
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
2,224
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,629
17.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
3,118
18.
Alexander Albon
THA
Williams
3,274
19.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
3,533
20.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,611
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
4,065
22.
Lando Norris
GBR
McLaren
sin tiempo
EFE
arh/ism
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